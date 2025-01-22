Онколог назвала основной фактор риска для рака легких

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Основным фактором риска для развития рака легких является курение, так как табачный дым содержит множество канцерогенов. Об этом заявила врач-онколог Виктория Шабинская в беседе с RuNews24.ru.
Медик также перечислила симптомы рака легких — это хронический кашель, кровь в мокроте, одышка, длительная осиплость голоса, затруднение в глотании, часто повторяющиеся воспаления легких особенно одной локализации, боль в груди, необоснованная потеря веса.
Врач отметила, что на развитие болезни влияет «стаж» курильщика, количество пачек в день, тип продукта. Риск получить рак легких начинает снижаться, по ее информации, только через 5 лет после отказа от пагубной привычки, становясь такой же, как у некурящих, лишь через 15 лет.
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«Массового скрининга по раку легкого нет. В частности, флюорография, проводимая ежегодно, не является методом скрининга для рака легких. Лучше всего в исследованиях себя зарекомендовало низкодозное КТ грудной клетки в высокорисковой когорте. <…> Маркеры в крови были бы удобным индикатором, однако на данный момент ни один не обладает достаточной чувствительностью и специфичностью для выявления ранних форм», — пояснила Шабинская.
Врач отметила, что на развитие болезни влияет «стаж» курильщика, количество пачек в день, тип продукта. Риск получить рак легких начинает снижаться, по ее информации, только через 5 лет после отказа от пагубной привычки, становясь такой же, как у некурящих, лишь через 15 лет.
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Данил Пономарев