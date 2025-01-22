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Врачи Долгопрудненской больницы сохранили ногу пациенту с закупоркой артерий

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Рентгенэндовоскулярные хирурги Долгопрудненской больницы помогли сохранить ногу пациенту из Клина. Об этом сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».
51-летнего пациента привезла в приёмное отделение бригада скорой помощи. Он жаловался на боль, потерю чувствительности и покалывание правой ноги. Конечность стала холодной и посинела. Все симптомы и данные осмотра указывали на ослабление кровообращения.

Пациента с ишемией нижней конечности забрали в ренгенэндовоскулярную операционную на ангиографическое исследование. Оно выявило закупорку артерий голени.


«Мы выполнили механическую реканализацию и балонную ангиопластику артерий голени от устья. Ангиографический и клинический эффект оказался хорошим», – рассказал заведующий отделением рентгенэндовоскулярных методов диагностики и лечения Владимир Сорокин.
Суть операции – в том, к месту сужения кровеносного сосуда через особый проводник подводят катетер с баллончиком. Достигнув нужного места, баллон раздувается и принимает форму контуров сосуда. Просвет сосуда расширяется, достигая нормальных параметров, и кровоток восстанавливается.

Через два дня после пациента выписали под амбулаторное наблюдение по месту жительства. Боль прошла, нога стала тёплой и приняла обычный цвет.

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Онколог назвала основной фактор риска для рака легких
Онколог Шабинская: основным фактором риска для рака легких является курение
22 января 2025, 17:36

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Основным фактором риска для развития рака легких является курение, так как табачный дым содержит множество канцерогенов. Об этом заявила врач-онколог Виктория Шабинская в беседе с RuNews24.ru.
Медик также перечислила симптомы рака легких — это хронический кашель, кровь в мокроте, одышка, длительная осиплость голоса, затруднение в глотании, часто повторяющиеся воспаления легких особенно одной локализации, боль в груди, необоснованная потеря веса.
«Массового скрининга по раку легкого нет. В частности, флюорография, проводимая ежегодно, не является методом скрининга для рака легких. Лучше всего в исследованиях себя зарекомендовало низкодозное КТ грудной клетки в высокорисковой когорте. <…> Маркеры в крови были бы удобным индикатором, однако на данный момент ни один не обладает достаточной чувствительностью и специфичностью для выявления ранних форм», — пояснила Шабинская.
Врач отметила, что на развитие болезни влияет «стаж» курильщика, количество пачек в день, тип продукта. Риск получить рак легких начинает снижаться, по ее информации, только через 5 лет после отказа от пагубной привычки, становясь такой же, как у некурящих, лишь через 15 лет.

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Врач раскрыла, кому чаще всего грозят обморожения и переохлаждения
Врач Шарашкина: с обморожениями чаще всего сталкиваются пожилые люди
22 января 2025, 17:21

Фото: iStock/zamrznutitonovi

С обморожениями и переохлаждениями чаще всего сталкиваются пожилые люди, так как имеют сердечно-сосудистые патологии, меньший объем мышечной ткани и низкий метаболизм. Об этом заявила врач-гериатр, кандидат медицинских наук Наталья Шарашкина, подчеркнув, что людям любого возраста не следует долго находиться на улице зимой.
«Долго находиться на улице зимой Наталья Шарашкина не рекомендует – это может привести к переохлаждению и даже обморожению. Но даже в сильные морозы не стоит отказываться от выхода на свежий воздух. Но прогулки должны быть максимально короткими», — пишет «Петербургский дневник».
Вместе с тем текущий январь в Москве уже претендует на звание самого теплого и самого бесснежного первого месяца зимы за всю историю наблюдений, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В беседе с АГН «Москва» синоптик отметила, что не было еще ни одного января в столице, когда не было снега.
«До конца января погода будет очень теплая, температура будет превышать норму на 7–8 градусов, поэтому прироста снега мы не ожидаем, а наоборот тот снег, который сейчас есть может растаять», — поделилась метеоролог.
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В Подмосковье в 2025 году завершат строительство и реконструкцию 30 медобъектов
22 января 2025, 13:56

Фото: istockphoto.com/Ninoon

Реконструкцию и строительство 30 объектов здравоохранения планируется завершить в 2025 году в Московской области, с список входят поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, станции скорой помощи и пр., сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Объекты вошли в нашу государственную программу на основании наказов жителей. (…) В частности, строится детская поликлиника на 400 посещений в Пушкинском округе, а в Ногинске будет открыта поликлиника на 500 посещений в смену. Депутаты совместно с жителями контролируют ход работ», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что в регионе уделяют большое внимание и качеству медицинских услуг. Для этого был запущен единый диспетчерский центр приёма вызовов на дом. Коме того, скоро жители получат возможность продлевать льготные рецепты через телемедицинские консультации. Эта мера поможет снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения.

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#подмосковье
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Врачи мобильного комплекса НИКИ детства провели за год около 150 выездов
22 января 2025, 12:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 150 выездов провели врачи мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства в различные округа Московской области в2024 году, в ходе выездов они осмотрели около 11 тысяч юных пациентов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Выездные консультации помогают на ранней стадии выявить у ребёнка проблему со здоровьем. За 2024 год мобильный комплекс совершил 149 выездов в муниципалитеты региона. Бригада наших врачей осмотрела и проконсультировала почти 11 тысяч детей. 917 диагнозов мы выявили у детей впервые», — рассказал заведующий мобильным комплексом НИКИ детства Дмитрий Мухин.
Он добавил, что при выявлении проблемы врачи мобильного комплекса дают направление на более глубокую диагностику в Детский центр им. Рошаля или на госпитализацию в стационар НИКИ детства.

Бригада мобильного комплекса состоит из врачей узких специальностей: это эндокринолог, кардиолог, пульмонолог, нефролог, гастроэнтеролог, аллерголог, и специалист по УЗИ. Мобильный комплекс оснащён современной диагностической техникой.

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#минздрав мо
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#врачи
#московская область
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#подмосковье
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В Дубненской больнице назначили нового заведующего урологическим отделением
22 января 2025, 11:38

Берик Темирешов (фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна)

Заведующим урологическим отделением Дубненской больницы стал Берик Темирешов, ранее работавший в областной больнице Саратова и столичной «Коммунарке», общий стаж его работы составляет 15 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Берик Темирешов в 2010 году окончил Саратовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В ординатуре обучался по направлению «Урология», а в 2015 году прошёл переподготовку по специальности «Онкология». Работал урологом в областной больнице в Саратове, а также онкоурологом в московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Берик Темирешов владеет всеми видами диагностики и лечения урологических и онкоурологических заболеваний.

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#дубна
#больница
#медицина
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#здравоохранение
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Главный диетолог Подмосковья Пичугина описала влияние рациона на здоровье
22 января 2025, 10:54

Фото: iStock / nensuria

Неправильный выбор продуктов и нездоровые пищевые привычки повышают риск развития опасных неинфекционных заболеваний. Об этом сообщила главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Она рассказала, какие продукты предупреждают болезни, а какие их приближают.
«Среди заболеваний, которые может вызвать неправильное питание, – ожирение, сахарный диабет второго типа, инфаркт, инсульт, метаболический синдром, болезни желудка, печени, кишечника, других органов и систем. Так, значительно повышает вероятность заболеть сахарным диабетом второго типа избыточное потребление простых углеводов. Это все виды сахара и фруктозы, мучные и крахмалистые продукты, в меньшей степени – макароны и крупы», – пояснила Пичугина, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По словам диетолога, углеводы превращаются в организме в глюкозу, которая при длительном избыточном потреблении снижает чувствительность клеток к инсулину.
«В этом случае поджелудочная железа начинает работать с перегрузкой, чтобы компенсировать повышенную потребность в инсулине. Со временем она истощается, и развивается диабет. Вывод прост: уменьшение в рационе количества добавленных углеводов снижает вероятность сахарного диабета и связанных с ним осложнений – разрушения сосудов, слепоты и хромоты», – отметила специалист.
Снизить риск развития инсульта и инфаркта из-за атеросклероза сосудов поможет исключение из рациона насыщенных жиров и трансжиров, которых много в фастфуде и кондитерских изделиях.
«Они повышают уровень холестерина и приводят к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Риск можно уменьшить, заменив вредные жиры на полезные – например, на оливковое масло, орехи и рыбу. Ежедневное потребление 30 граммов орехов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. Увеличение в питании доли фруктов и овощей хотя бы на 200 г в день уменьшает риск развития инсульта», – уточнила врач.
Она добавила, что в рационе современных людей много переработанных продуктов и мало клетчатки.
«Такой дисбаланс может привести к проблемам с перевариванием пищи и запорам, увеличить риск развития рака кишечника. Полезно включать в рацион больше свежих овощей, фруктов и цельных злаков, которые помогают пищеварению и поддерживают здоровую микрофлору», – сказала Пичугина.
Она напомнила, что здоровым можно назвать только разнообразное и сбалансированное питание с достаточным количеством питательных веществ, микроэлементов и витаминов. Важно обеспечивать баланс белков, жиров и углеводов, пить достаточно воды и поддерживать физическую активность соответственно уровню здоровья и возрасту.

Как напомнили в подмосковном Минздраве, сейчас идёт Неделя профилактики неинфекционных заболеваний.

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#минздрав мо
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Подмосковные онкологи удалили женщине 16-килограммовую злокачественную опухоль
22 января 2025, 10:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили пациентке опухоль массой 16 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 55-летняя женщина с жалобами на одышку, невозможность нормально спать и есть из-за увеличившегося живота. Обследование выявило у неё гигантскую злокачественную опухоль яичника. Как выяснилось, пациентка не обращалась к врачу и более 20 лет не была у гинеколога. За это время новообразование достигло огромных размеров.
«Мы удалили из брюшной полости пациентки новообразование яичника диаметром 40 см и весом 16 кг. Оно сдавливало внутренние органы и нарушало их функции. Хирургическое вмешательство прошло успешно, функции внутренних органов восстановлены», – рассказала заведующая отделением онкогинекологии №4 областного онкологического диспансера Ирина Карьгина.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пациентка выписана на амбулаторное лечение и вернулась к обычной жизни. Теперь ей предстоит курс химиотерапии.

В региональном Минздрава напомнили, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, нужно посещать гинеколога как минимум раз в год. В ведомстве также отметили, что выявленные на ранней стадии заболевания эффективнее поддаются лечению.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#врачи
#пациенты
#онкология
#операция
#диспансер
#подмосковье
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Долгопрудненские хирурги извлекли из колена пациента осколок металла
21 января 2025, 22:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные травматологи-ортопеды извлекли из коленного сустава пациента металлический осколок. Об этом сообщили в Долгопрудненскаой центральной городской больнице.
В приёмное отделение обратился 36-летний местный житель, три недели назад получивший травму ноги. К врачу он пришёл не сразу, а лишь из-за нарастания симптомов. Передвигаться больному уже было трудно – колено отекло и болело.
«Осмотр травматолога и компьютерная томография выявили инородное тело – металлический осколок, застрявший в коленном суставе. Это грозило дальнейшим воспалением, утратой способности сгибать ногу и открытой операцией большого объёма с долгим восстановлением. Врачи срочно выполнили пациенту артроскопическую операцию: через небольшие разрезы с помощью артроскопа добрались до инородного тела и извлекли его», – отметили в больнице.
Уже на следующий день пациент начал наступать на ногу и сам ходить. А ещё через несколько дней он покинул стационар на своих ногах и без болей.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#долгопрудный
#больница
#подмосковье
#московская область
#хирург
#врачи
#пациенты
#операция
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Раскрыт вред отбеливающих зубных паст
Стоматолог Солдаткина: отбеливающие пасты могут грозить чувствительностью зубов
21 января 2025, 20:37

Фото: istockphoto/yourstockbank

Отбеливающие зубные пасты, которыми пользуются многие россияне в надежде придать зубам более светлый оттенок, при регулярном применении могут привести к повышенной чувствительности зубов. Об этом заявила стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина, обратив внимание на пасты с высоким содержанием абразивных частиц, которые нужно использовать с наибольшей осторожностью.
«Механизм действия отбеливающей пасты направлен не на изменение цвета эмали, а лишь на эффективное очищение от налета с ее поверхности. Повреждение эмали при этом не происходит. Но, если ее структура уже нарушена, после использования отбеливающих паст может появиться гиперестезия — повышенная чувствительность зубов», — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала, как восстановить организм после широкого праздничного застолья. В разговоре с «Известиями» эксперт пояснила, что после еды следует выпить чашку черного кофе без сахара или зеленого чая, чтобы почувствовать себя лучше благодаря антиоксидантам. Утром следующего дня лучше отдать предпочтение клетчатке.
«Например, овсянка на воде с добавлением яблок или груш станет отличным выбором. Такой завтрак быстро приведет вашу пищеварительную систему в норму. Также полезно выпить стакан сока — фруктоза в нем поможет быстрее вывести остатки алкоголя из организма», — поделилась Джутова.
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