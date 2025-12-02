Дерматовенеролог рассказала о правильном использовании кислот зимой

02 декабря 2025, 17:49

Дерматовенеролог Шибаева: после кислот в уходе важно наносить кремы с церамидами

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Зима является отличным периодом для использования химических пилингов, кислотных пилингов и сывороток. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Анастасия Шибаева.





По её словам, кислоты при нормальной коже можно применять не более двух-трёх раз в неделю, а при чувствительной — не чаще двух раз в 10 дней.





«Для чувствительной кожи подходят PHA-кислоты с крупными молекулами, которые не вызывают обезвоживание. BHA (салициловая кислота) снижает воспаление и регулирует работу сальных желез. Миндальная и молочная кислоты из группы AHA улучшают текстуру и сияние кожи, при этом молочная дополнительно увлажняет», — пояснила Шибаева в разговоре с «Известиями».

«Исследования показывают, что аэробные нагрузки и силовые тренировки помогают сохранять капиллярную сеть — получающие регулярную нагрузку ткани нуждаются в кислороде и питательных веществах и «заказывают» себе адекватное кровоснабжение. То же самое касается умственной нагрузки», — пояснил Трахтман.