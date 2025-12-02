Дерматовенеролог рассказала о правильном использовании кислот зимой
Дерматовенеролог Шибаева: после кислот в уходе важно наносить кремы с церамидами
Зима является отличным периодом для использования химических пилингов, кислотных пилингов и сывороток. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Анастасия Шибаева.
По её словам, кислоты при нормальной коже можно применять не более двух-трёх раз в неделю, а при чувствительной — не чаще двух раз в 10 дней.
«Для чувствительной кожи подходят PHA-кислоты с крупными молекулами, которые не вызывают обезвоживание. BHA (салициловая кислота) снижает воспаление и регулирует работу сальных желез. Миндальная и молочная кислоты из группы AHA улучшают текстуру и сияние кожи, при этом молочная дополнительно увлажняет», — пояснила Шибаева в разговоре с «Известиями».
Она подчеркнула, что после кислот важно в вечерний период нанести кремы с церамидами, скваланом, гиалуроновой кислотой и ниацинамидом, чтобы восстановить барьер и удержать влагу.
