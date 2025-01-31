Детские хирурги МОЦОМДа удалили кисту поджелудочной железы малоинвазивным методом

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В отделении детской хирургии МОЦОМД недавно прошёл курс лечения подросток с крупной кистой поджелудочной железы. Юноша наблюдался из-за появления кистозного образования в поджелудочной железе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Медики регулярно проводили ультразвуковые исследования для контроля изменений размера образования. В течение восьми лет киста постепенно увеличивалась, и к моменту госпитализации её диаметр достиг шести сантиметров, что считается большим размером для таких опухолей. Заведующий отделением детской хирургии кандидат Владимир Трунов принял решение о плановой операции.
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«Современное оборудование нашего центра позволяет выполнять такие вмешательства лапароскопически — через три прокола. Это достаточно сложно, так как выводящие протоки поджелудочной железы находятся в миллиметровой близости от образования, и их повреждение может привести к серьезным последствиям. Однако именно этот метод является наиболее щадящим для пациента», — сказал Трунов.
Не все кисты требуют хирургического вмешательства, однако регулярное наблюдение необходимо. Кисты небольшого размера зачастую протекают бессимптомно, в то время как крупные могут нарушать секреторную функцию железы и требуют операции.
Доктор Владимир Трунов ведёт приём в консультативно-диагностическом центре МОЦОМДа. Запись на приём осуществляется через направление от педиатра или профильного специалиста. Контактный телефон регистратуры КДЦ: 8 (495) 554-83-87.
Доктор Владимир Трунов ведёт приём в консультативно-диагностическом центре МОЦОМДа. Запись на приём осуществляется через направление от педиатра или профильного специалиста. Контактный телефон регистратуры КДЦ: 8 (495) 554-83-87.
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Дайана Хусинова