Егорьевские врачи удалили пожилой пациентке гигантскую опухоль яичника

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Егорьевской больницы удалили 86-летней женщине пятикилограммовую опухоль яичнику. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в стационар с жалобами на рвоту и острую боль в животе. Обследование выявило у неё гигантскую опухоль яичника, которая занимала почти всю брюшную полость.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Женщину уже выписали домой на амбулаторное лечение. Она проходит реабилитацию и уже вернулась к обычной жизни.
Как напомнили в региональном Минздраве, всем женщинам необходимо посещать гинеколога раз в год. Заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению.
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«Пациентка была в тяжёлом состоянии и нуждалась в срочной операции. Она длилась 45 минут и прошла успешно. Через разрез в брюшной стенке мы удалили новообразование диаметром 20 см и весом 5 кг. Это устранило сдавливание органов, из-за которого развились боль и рвота. Опухоль состояла из фиброзной ткани, её направили на гистологическое исследование», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Егорьевской больницы Владислав Каданцев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Женщину уже выписали домой на амбулаторное лечение. Она проходит реабилитацию и уже вернулась к обычной жизни.
Как напомнили в региональном Минздраве, всем женщинам необходимо посещать гинеколога раз в год. Заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению.
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Лора Луганская