Детские травматологи прооперировали ребенка с переломами бедер

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Детские травматологи прооперировали ребенка, сломавшего оба бедра катаясь с горки «паровозиком». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ребенка доставили в больницу с жалобами на сильные боли в бедре и деформацией нижних конечностей.
В настоящий момент 10-летний мальчик проходит амбулаторное лечение под наблюдением специалистов.
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«К сожалению, иногда невинное баловство заканчивается серьезной травмой, как и случилось с нашим маленьким пациентом. После всех диагностических мероприятий проведено хирургическое лечение – отломки костей сопоставлены и фиксированы титановыми эластичными стержнями. Когда пациент полностью восстановится, его ждёт повторная операция для удаления металлических конструкций», - объяснил главный главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
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Мира Полтева