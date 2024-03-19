В Балашихе девочка чуть не лишилась зрения из-за самолечения

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Балашихинские врачи спасли ребенка, едва не лишившегося зрения из-за самолечения. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Балашихинскую больницу родители привезли в больницу ребенка с заложенностью носа с выделением гноя. Дома несколько дней её лечили антибиотиками.
В ходе осмотра у маленькой пациентки был выявлен острый гнойный полисинусит с редким осложнением — флегмоной орбиты.
Стоит отметить, что в настоящий момент ребенок уже выписан домой.
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В ходе осмотра у маленькой пациентки был выявлен острый гнойный полисинусит с редким осложнением — флегмоной орбиты.
«Из-за быстрого развития воспалительного процесса в придаточных пазухах носа и несвоевременного обращения за медицинской помощью у ребенка возникло осложнение: гной, скопившийся в носовых пазухах, распространился в костную полость, где находится глаз. Зрительный нерв оказался сдавленным, снизилась острота зрения. Еще немного — и нерв мог бы погибнуть, вызвав слепоту. Экстренное хирургическое вмешательство помогло сохранить зрение и вылечить ребенка. Мы выполнили операцию на всех придаточных пазухах носа», — поделился заведующий ЛОР-отделением Алексей Агафонов.
Стоит отметить, что в настоящий момент ребенок уже выписан домой.
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Мира Полтева