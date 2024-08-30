Детский омбудсмен Львова-Белова познакомилась с работой клинического центра имени Рошаля

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова побывала в новом детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Вместе с первым зампредом правительства Подмосковья Людмилой Болатаевой она познакомилась с возможностями и мощностью медицинского флагмана, который недавно открывал президент Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«Важно, что родители могут быть рядом с ребёнком и поддерживать его в непростой период. Для меня главным является то, что здесь могут проходить лечение и обследоваться дети со всей страны. Мы регулярно получаем обращения, с начала года их было уже около 700. Большая часть связана с просьбами провести либо телемедицинские консультации, либо определить ребёнка в федеральную клинику к ведущим специалистам. Благодаря открытию такого медицинского центра мы сможешь закрывать потребности там, где это необходимо», – сказала Львова-Белова.Уполномоченный пообщалась с маленькими пациентами и их родителями. Среди них оказалась приёмная семья, воспитывающая маленького Назария, с которым детский омбудсмен познакомилась, помогая Дому ребёнка в ДНР эвакуировать малышей в Подмосковье. У мальчик серьёзные проблемы со здоровьем. Когда он попал в приёмную семью в свои два года, он не мог говорить и самостоятельно ходить. Теперь Назарий читает стихи и уверенно ходит по лестнице.
«Новый медицинский центр позволит нам помочь детям с разными проблемами, а современное оборудование станет прекрасным подспорьем для этого. В новом медучреждении будут работать более 500 специалистов, которые станут оказывать помощь по всем направлениям детской медицины. А это порядка 28 профилей», –рассказала Болатаева.В клинике ежегодно будут получать бесплатную высококвалифицированную помощь около 15 тыс. детей. Ещё 150 тыс. смогут проходить обследования и получать консультации. В клинике начнут работу единственное в Московской области детское отделение челюстно-лицевой хирургии и первый в регионе центр внутрисосудистой детской хирургии.
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Лора Луганская