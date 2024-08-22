Детский центр имени Рошаля в первый день работы принял 23 пациента

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Клинико-диагностический центр Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске принял первых пациентов. На приём пришли 23 ребёнка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Вчера президент Владимир Путин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым посетили флагманскую детскую больницу в регионе. Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля будет ключевым медучреждением, оказывающим медицинскую помощь детям. Сегодня клинико-диагностический центр принял первых пациентов. Всего узкопрофильные специалисты осмотрели 23 ребёнка», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Центр рассчитан на 300 посещений в смену. Там принимают гастроэнтеролог, невролог, кардиолог, эндокринолог и другие узкопрофильные специалисты.
Попасть на прием в клинико-диагностический центр детского клинического центра им. Л.М. Рошаля можно по направлению лечащего врача. Лечение проводится бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.
Как рассказала в ведомстве, всего в детском клиническом центре будут работать 26 отделений по 28 профилям. Он рассчитан на 461 койку. В год по ОМС стационарную медпомощь в клинике будут получать более 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов России. Ещё 150 тыс. детей смогут проходить обследования и консультироваться с врачами.
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Лора Луганская