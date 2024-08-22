Воробьёв: в детской клинике в Красногорске работает 9,8 тыс. единиц современного медоборудования

Видео: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Начавший работу в Красногорске Детский клинический центр оснастили самой современной техникой, чтобы маленькие пациенты скорее шли на поправку. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Так, у нас появилась первая в Подмосковье и третья в стране робот-ассистированная операционная, оснащенная цифровыми системами лапароскопии Senhanc и Olympus. Благодаря этой технологии операции проходят в два раза быстрее. Выписать ребёнка можно уже на следующий день», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Также в клинике открылся первый в регионе центр внутрисосудистой детской хирургии, добавил Воробьёв. Там проводят высокоточные операции на сосудах. Например, можно заменить клапан сердца новорождённого через прокол в несколько миллиметров.
По словам губернатора, в клинике насчитывается более 9,8 тыс. единиц современного медицинского оборудования, в том числе около 100 уникальных. Это ангиографы, аппараты для гемодиафильтрации, роботическая система Excellent и многое другое.
Детский клинический центр ит. Л. Рошаля в Красногорске – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья. В центре будут работать лучшие врачи по уникальным профилям со всей страны. Ежегодно высококвалифицированную медпомощь в клинике по ОМС будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов страны. Ещё 150 тыс. ребят смогут проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами. В ДКЦ планируют проводить до 50 операций в день.
Клинику открыли 21 августа в присутствии президента Владимира Путина. На следующий день там работать консультационно-диагностическое отделение. Позднее первых пациентов примет стационар, заработают и другие отделения.
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Лора Луганская