Детский травматолог Григорьев напомнил правила использования пиротехники

Фото: istockphoto /finwal
Главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев рассказал о правилах использования пиротехники. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач подчеркнул, что часто для создания праздничной атмосферы люди применяют пиротехнику. Бенгальские огни и салюты — очень красивое и захватывающее зрелище, но при этом невероятно опасное и может привести как к тяжелым травмам, ожогам, а также пожарам.
Стоит добавить, что фейерверки можно покупать исключительно в официальных магазинах, у которых есть сертификат.
Читайте также:
Терапевт назвала опасные для беременных банкетные блюда
Истринский врач Гринчук рассказал, что делать при переохлаждении и обморожении
Нутрициолог рассказала, как вернуться к режиму в питании после новогодних праздников
«Главное правило — пиротехника не предназначена для использования детьми. Покупать и использовать ее могут только взрослые. <…> Бенгальские огни нельзя оставлять без присмотра, безопасное расстояние от легковоспламеняющихся предметов — 2 метра и ни в коем случае не бросайте их в мусорное ведро. Салюты категорически запрещено запускать в помещении. Устанавливайте салюты на ровной, твердой поверхности, вдали от деревьев, зданий и других объектов. Не пытайтесь запустить салюты, если они повреждены или имеют признаки неисправности», — отметил Александр Григорьев.
Читайте также:
Терапевт назвала опасные для беременных банкетные блюда
Истринский врач Гринчук рассказал, что делать при переохлаждении и обморожении
Нутрициолог рассказала, как вернуться к режиму в питании после новогодних праздников
Мира Полтева