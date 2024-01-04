Нутрициолог рассказала, как вернуться к режиму в питании после новогодних праздников

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Новый год для россиян начался с десяти выходных дней. Как восстановить режим и вернуться к правильному питанию после длительных праздников, «Радио 1» рассказала нутрициолог и автор-программы по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова.
Первое, с чего стоит начать – не ругать себя за долгое отсутствие режима и обжорство, уверен специалист. По её словам, это грозит срывами в будущем и психологическими проблемами.
Пускаться во все тяжкие эксперт также не рекомендовала, так как переедания могут негативно сказаться на всей системе.
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«Перед так называемым читмиллом и после него нельзя сокращать калорийность, голодать и устраивать разгрузочные дни. Любое наказание, любое лишение еды грозит мощнейшим откатом назад, психологическими проблемами. Это в любом случае стресс, поражение. Даже если ваш читмилл вышел за берега и не ограничился одним приёмом пищи, как должно быть, а растянулся на двое суток, нельзя наказывать себя», — отметила Жанна Коробейникова.
«Важно избегать переедания, потому что желудок имеет тот объём, который ему привычен, и при переедании ему будет очень тяжело. Также рекомендую держать при себе “креон” – это пищеварительный фермент, который поможет желудку справиться с большим объёмом некачественной пищи», — сказала нутрициолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова