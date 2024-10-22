Детский центр им. Рошаля с начала работы принял более 15 тыс. пациентов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи клинико-диагностического центра ДКЦ имени Леонида Рошаля за два месяца осмотрели более 15 тыс. детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
По данным министерства, ежедневно амбулаторную медицинскую помощь в центре могут получать до 600 детей, а с помощью телемедицинских консультаций – около 100.
Детский клинический центр, построенный в подмосковном Красногорске, начал приём маленьких пациентов два месяца назад. ДКЦ - флагманский проект подмосковного здравоохранения. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В медучреждении работают специалисты со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.
Планируется, что ежегодно стационарную помощь в КДЦ будут получать около 15 тыс. юных пациентов и ещё более 150 тыс. – амбулаторно.
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«С момента открытия клинико-диагностического центра и центра телемедицины консультации наших специалистов получили уже более 15 тыс. маленьких пациентов. Детский центр работает два месяца, и каждый день туда обращаются жители не только Московской области, но и других регионов России. Сейчас приём в КДЦ ведут врачи 21 специальности. Самые востребованные – эндокринолог, аллерголог-иммунолог и кардиолог», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Детский клинический центр, построенный в подмосковном Красногорске, начал приём маленьких пациентов два месяца назад. ДКЦ - флагманский проект подмосковного здравоохранения. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В медучреждении работают специалисты со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.
Планируется, что ежегодно стационарную помощь в КДЦ будут получать около 15 тыс. юных пациентов и ещё более 150 тыс. – амбулаторно.
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Лора Луганская