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Детский центр им. Рошаля с начала работы принял более 15 тыс. пациентов

22 октября 2024, 15:50
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи клинико-диагностического центра ДКЦ имени Леонида Рошаля за два месяца осмотрели более 15 тыс. детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
По данным министерства, ежедневно амбулаторную медицинскую помощь в центре могут получать до 600 детей, а с помощью телемедицинских консультаций – около 100.
«С момента открытия клинико-диагностического центра и центра телемедицины консультации наших специалистов получили уже более 15 тыс. маленьких пациентов. Детский центр работает два месяца, и каждый день туда обращаются жители не только Московской области, но и других регионов России. Сейчас приём в КДЦ ведут врачи 21 специальности. Самые востребованные – эндокринолог, аллерголог-иммунолог и кардиолог», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.


Детский клинический центр, построенный в подмосковном Красногорске, начал приём маленьких пациентов два месяца назад. ДКЦ - флагманский проект подмосковного здравоохранения. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В медучреждении работают специалисты со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.

Планируется, что ежегодно стационарную помощь в КДЦ будут получать около 15 тыс. юных пациентов и ещё более 150 тыс. – амбулаторно.

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Подмосковные больницы в этом году получат более 80 наркозных аппаратов
22 октября 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В медицинские организации Московской области в этом году поступит более 80 новых наркозно-дыхательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Оборудование необходимо при проведении операций, когда пациенту нужны анестезия и искусственная вентиляция легких.
«В квалифицированных руках и с использованием современных технологий наши пациенты в безопасности. С начала года в наши больницы поступило 10 современных наркозно-дыхательных аппаратов на 47 млн рублей, а до конца года планируется ещё 73 единицы», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение». Как рассказали в министерстве, оборудование уже применяют в шести больницах, в том числе в Люберецкой, Шаховской и Домодедовской.

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В Орехово-Зуеве врачи предотвратили гибель кишечника пациента
22 октября 2024, 14:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 68-летний мужчину от гибели кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациент поступил в приёмный покой в тяжёлом состоянии с жалобами на сильную боль в животе и рвоту. У него выявили тромб в артерии кишечника, из-за этого он не снабжался кровью. Состояние мужчины было критическим. Гибель тканей кишечника могла привести к летальному исходу.
«В экстренной операции участвовала мультидисциплинарная команда специалистов. Сначала рентгенхирурги удалили тромб из артерии, восстановили кровоток и ввели спазмолитики, улучшающие микроциркуляцию крови. Затем хирурги ликвидировали нежизнеспособную часть кишечника. Анестезиологи-реаниматологи следили за кровоснабжением, оперативно устраняя микрососудистые нарушения. В итоге функция кишечника была восстановлена», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев.
Сейчас пациент уже выписан под амбулаторное наблюдение в поликлинике. После реабилитации он сможет вернуться к нормальной жизни.

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#здравоохранение
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Хирурги из Зарайска удалили с плеча пациентки большую опухоль
22 октября 2024, 12:33

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Зарайскую больницу обратилась 56-летняя женщина с крупной опухолью на плече. Образование росло в течение двух лет и не причиняло боли. После обследования, включая гистологический анализ, было установлено, что опухоль имеет доброкачественный характер, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В течение нескольких месяцев пациентка консуль­тировалась у различных специалистов и трижды проходила гистологическое исследование. После всех проверок она вернулась к нам с исключенной онкологией. Было принято решение о хирургическом удалении новообразования. В ходе операции в течение часа хирурги удалили опухоль и восстановили нормальное состояние плеча пациентки. Операционный процесс прошел без осложнений, а гистологическое исследование подтвердило доброкачественный характер новообразования», — сообщил заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.
В настоящее время пациентка выписана домой для амбулаторного наблюдения у хирурга.

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Хирург Умнов рассказал о неожиданных целебных свойствах зелёного чая
Хирург Умнов: Зелёный чай может предотвратить рак желудка и пищевода
21 октября 2024, 20:52

Фото: iStock/mescioglu

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что зелёный чай может способствовать предотвращению развития рака желудка, пищевода, а также груди.
«Конечно, употребление одного зелёного чая не сможет остановить развитие онкологии. Тут нужен комплекс факторов и соблюдение определенных правил и норм жизни. По данным некоторых исследователей употребление зелёного чая снижает риск развития рака пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы, яичников, молочной железы», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Умнов.

Ранее врач-онколог, д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков заявил, что увеличение груди может вызвать образование опухоли.

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Врач Серяков раскрыл опасность увеличения груди
Врач Серяков предупредил о вероятности опухоли после увеличения груди
21 октября 2024, 18:22

Фото: iStock/nensuria

Врач-онколог, д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков заявил, что увеличение груди может вызвать образование опухоли.
«В последнее время споры о безопасности имплантов груди поутихли, но однозначно утверждать, что их установка абсолютно ничем не угрожает женщине, не стоит. Сегодня мы знаем, что у некоторых женщин с грудными имплантами, правда, в очень редких случаях может развиться злокачественное новообразование молочных желёз», — пояснил в беседе с Газета.ру Серяков.

Причиной тому в таких случаях обычно служит воспалительная реакция в тканях молочной железы, вызываемая имплантом, добавил специалист. Женщинам, которые уже поставили себе импланты, паниковать не стоит. А нужно лишь проходить регулярные исследования.

А в Кемерове гинекологи прооперировали женщину с обнаруженной внематочной беременностью и сохранили ей матку.

«Подобное осложнение может не только нарушить репродуктивные функции женщины, но и угрожать жизни. Женщинам рекомендуется регулярно посещать гинеколога, особенно перед родами. Своевременная диагностика и лечение помогут сохранить ваше здоровье и возможность иметь детей в будущем», — приводит «Сiбдепо» комментарий министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.

Ранее сообщалось, что врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского удалили пациентке 10-литровое злокачественное новообразование.

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#диагностика
#гинеколог
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Сотрудники МОНИКИ приняли участие в спортивном мероприятии «Большие гонки — 2024»
21 октября 2024, 17:09

Врачи МОНИКИ (фото: Министерство здравоохранения Московской области)

Специалисты МОНИКИ имени Владимирского приняли участие в ежегодном спортивном мероприятии «Большие гонки — 2024», организованном для медицинских работников Московской области в городе Талдом во Дворце спорта «Атлант», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Медицинская сестра стерилизационного отделения Татьяна Бовкунова из команды МОНИКИ заняла первое место в состязании «Бои гладиаторов», продемонстрировав отличную физическую подготовку и стремление к победе.

«В этом году команда МОНИКИ имени Владимирского успешно дебютировала на спортивном мероприятии для всех медицинских специалистов Московской области «Большие Гонки-2024». Участие в подобных мероприятиях очень важный вклад в наше общее дело – популяризацию активного и здорового образа жизни», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

В соревнованиях участвовали более 100 врачей, включая врачей, фельдшеров, медсестёр, братьев милосердия и других специалистов. Программа мероприятия включала различные спортивные соревнования, такие как эстафеты, гонки, преодоление препятствий и упражнения на развитие силы и выносливости.

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Иммунолог Болибок объяснил всё меньшую эффективность антибиотиков
21 октября 2024, 15:59

Фото: iStock/Miragest

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что уменьшающаяся со временем эффективность антибиотиков вызвана размножением бактерий, которые более устойчивы к этим препаратам.
«Бактерии размножаются, и не все они оказываются чувствительны к антибиотикам. Эти остатки должна лечить иммунная система человека. Антибиотик — помощь иммунитету в борьбе с инфекцией. Когда уничтожается почти всё, но чуть-чуть остаётся, то эти бактерии могут размножаться и дадут рост новым, устойчивым к антибиотику. Это повторяется из раза в раз, если у человека недостаточность иммунитета, иммунодефицит», — пояснил в беседе с RT врач.

Роль здесь играет и то, что в мире увеличивается число стареющих людей и тех, у кого присутствует «возрастной иммунодефицит», добавил специалист.

А врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева напомнила о том, что принимать антибиотики следует строго при назначении врача при наличии подтвержденного диагноза бактериальной инфекции.

«Антибиотики стоит принимать только по рекомендации врача. Самостоятельно вы не сможете себе назначать антибиотики: должно быть чёткое указание, чёткие соответствия крови, клинической картины и диагноза», — отметила в беседе с «Москвой 24» Ярцева.

Ранее заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявлял о том, что ушедшие из России антибиотики спокойно поддаются замене препаратами пенициллинового ряда.

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Уже 18 тыс. жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах
21 октября 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

С момента начала вакцинации от гриппа прививки в мобильных комплексах сделали около 18 тыс. жители Московской области.
Такой статистикой поделился министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
«Вакцинация – самая надёжная защита от гриппа и его опасных осложнений. Для удобства жителей в регионе в самых людных местах, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов, работают мобильные комплексы. Всего с начала кампании по вакцинации возможностью сделать там прививку воспользовались почти 18 тыс. человек», – сказал Сапанюк.
Пройти вакцинацию в регионе можно как в поликлинике, так и в мобильном комплексе. Чтобы привиться в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС. Медик проведёт осмотр, исключит противопоказания к вакцинации и сделает прививку.

График работы и адреса мобильных комплексов можно найти на сайте.

Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

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#московская область
#сапанюк алексей
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В Подмосковье впервые прооперировали пациента с фибромиксомой ребра
21 октября 2024, 13:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные онкологи впервые сделали операцию пациенту с опухолью ребра. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В Московский областной онкологический диспансер обратился 52-летний мужчина с жалобами на боль в груди. У него выявили фибромиксому ребра. Это редкий вид доброкачественной опухоли, состоящей из разросшегося хряща. Однако она может переродиться в рак.

Как выяснилось, недавно мужчина получил травму грудной клетки, но к врачу обратился только тогда, когда боль усилилась. Травма привела к обнаружению фибромиксомы ребра. Новообразование никак себя не проявляло.
«Такая опухоль встречается крайне редко. В нашем учреждении мы впервые провели торакоскопическую операцию по удалению ребра с опухолью. Хирургическое вмешательство выполнили щадящим методом, через три прокола. Это снизило послеоперационную боль и обеспечило быстрое восстановление. По результатам гистологического исследования опухоль оказалась доброкачественной. Операция предотвратила перерождение новообразования в злокачественное», – рассказал заведующий отделением торакальной онкологии №1 Сергей Тараров. ⠀
Сейчас мужчина выписан домой и вернулся к обычной жизни. В подмосковном Минздраве напомнили о важности регулярного прохождения диспансеризацию. Чем раньше будет выявлена злокачественная опухоль, тем лучше будут результаты лечения.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#онкология
#подмосковье
#московская область
#врачи
#пациент
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