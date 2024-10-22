Подмосковные больницы в этом году получат более 80 наркозных аппаратов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В медицинские организации Московской области в этом году поступит более 80 новых наркозно-дыхательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Оборудование необходимо при проведении операций, когда пациенту нужны анестезия и искусственная вентиляция легких.
Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение». Как рассказали в министерстве, оборудование уже применяют в шести больницах, в том числе в Люберецкой, Шаховской и Домодедовской.
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«В квалифицированных руках и с использованием современных технологий наши пациенты в безопасности. С начала года в наши больницы поступило 10 современных наркозно-дыхательных аппаратов на 47 млн рублей, а до конца года планируется ещё 73 единицы», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение». Как рассказали в министерстве, оборудование уже применяют в шести больницах, в том числе в Люберецкой, Шаховской и Домодедовской.
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Лора Луганская