Врачи Центра им. Л. Рошаля сделали операцию на сердце 800-граммовому младенцу

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Кардиохирурги Детского клинического центра им. Л. Рошаля сделали операцию недоношенному ребёнку с пороком сердца в рамках сотрудничества со специалистами Московского областного перинатального центра Балашихи. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
Врачи выехали в Балашиху и провели операцию по клипированию открытого протока между аортой и лёгочным стволом младенцу, находившемуся на ИВЛ. Для этого понадобилось выделить этот проток через маленький разрез и наложить на него специальную клипсу.
Ребёнок весит всего 800 граммов. После операции специалисты перинатального центра будут выхаживать его в специальном кювезе, где созданы условия, как в утробе матери.
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«После операции мы связались с коллегами из перинатального центра, которые подтвердили, что операция оказала нужное действие. Новорождённого перевели на самостоятельное дыхание. Учитывая, что это маловесный ребенок, ему потребуется длительное время для донашивания после операции», – рассказал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.
Ребёнок весит всего 800 граммов. После операции специалисты перинатального центра будут выхаживать его в специальном кювезе, где созданы условия, как в утробе матери.
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Лора Луганская