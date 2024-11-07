Орехово-зуевские врачи удалили пациенту две кисты с 400 миллилитрами жидкости

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Орехово-Зуевской больницы избавили пациента от 400 миллилитров жидкости в области паха. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение поступил 70-летний мужчина с сильно увеличенной мошонкой и жалобами на дискомфорт. Диагностика выявила у него две крупные кисты придатка яичка по 8-9 см каждая.
Такое заболевание представляет собой доброкачественное кистозное новообразование. При своевременном лечении оно не опасно для жизни и репродуктивной функции.
Через несколько дней пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение врачей поликлиники. Он вернулся к обычной жизни и говорит, что уже ждёт пляжного сезона.
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Такое заболевание представляет собой доброкачественное кистозное новообразование. При своевременном лечении оно не опасно для жизни и репродуктивной функции.
«Особенностью этого случая было наличие нескольких крупных кист в мошонке. Обычно они меньше. Во время операции мы убрали оба образования, не повредив тонкую оболочку кисты. Это гарантирует отсутствие повторения заболевания у пациента», – рассказал врач-уролог-андролог Никита Наумов.Он добавил, что врачи использовали специальный операционный микроскоп и современный синтетический рассасывающийся шовный материал.
Через несколько дней пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение врачей поликлиники. Он вернулся к обычной жизни и говорит, что уже ждёт пляжного сезона.
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Лора Луганская