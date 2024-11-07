В Долгопрудном врачи вернули зрение 85-летнему пациенту с бурой катарактой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти ослепшему 85-летнему мужчине сумели вернуть зрение врачи Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравохранения Московской области.
Когда пациент поступил в клинику, одним глазом он едва мог различить пальцы на руке, а вторым — только самые крупные буквы в офтальмологической таблице.
Для лечения этой сложной патологии нужны высококвалифицированные врачи и специальное оборудование. Операция проводилась в два этапа.
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«Диагностика выявила у пациента осложненную бурую катаракту обоих глаз с атрофией мышц радужной оболочки. Патология формировалась в течение нескольких лет на фоне приема лекарств от другого заболевания», — говорится в сообщении.
Для лечения этой сложной патологии нужны высококвалифицированные врачи и специальное оборудование. Операция проводилась в два этапа.
«На первом мы провели дополнительное обследование пациента и микрохирургическую операцию на одном глазе. Затем, после дня наблюдений, выписали пациента домой для восстановления перед операцией на втором глазе. Через неделю пациента вновь госпитализировали и провели микрохирургическую операцию на втором глазе», — говорится в сообщении.В ходе операций мужчине заменили повреждённые хрусталики глаз на импланты. Обе операции прошли успешно. Зрение в обоих глазах удалось восстановить до 70%.
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Лев Каштанов