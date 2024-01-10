В мобильном комплексе НИКИ детства за год проверили здоровье 12 тыс ребят

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства осмотрели за 2023 год более 12 тыс маленьких пациентов из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
При этом, по данным министерства, 900 детей направили в многопрофильный стационар НИКИ детства для углублённого обследования и лечения.
По данным министерства, каждая выездная бригада состоит из узкопрофильных специалистов – пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога и врача ультразвуковой диагностики. Передвижной комплекс оснащён клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.
В Минздрава напомнили, что первый выезд мобильного комплекса состоялся в феврале 2022 года.
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«Наши специалисты помогают обнаружить проблемы со здоровьем у ребёнка на ранней стадии. За прошлый год мобильный комплекс совершил 157 выездов в городские округа области. Всего бригада наших докторов осмотрела более 12 тыс детей. При необходимости маленькие пациенты направляются на углублённую диагностику или на госпитализацию в НИКИ», – рассказала директор института Нисо Одинаева.
В Минздрава напомнили, что первый выезд мобильного комплекса состоялся в феврале 2022 года.
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Лора Луганская