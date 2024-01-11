Врач Асанов назвал эффективные методы согреться в квартире без отопления

Врач-кардиолог Александра Староверова заявила, что крещенские купания и резкая перемена температуры, возникающая при погружении в прорубь, может привести к молниеносному спазму всех сосудов организма, в том числе коронарных артерий, снабжающих сердце кровью, что может привести к инфаркту миокарда.