Врач Асанов назвал эффективные методы согреться в квартире без отопления

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Терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что в квартире без отопление могут помочь сохранить тепло плотные шторы и ковры.
«Утром, когда нет желания вылезать из тёплой кровати, советую сделать банальную зарядку. Не важно, что это будет: десять приседаний, бег на месте или просто махи руками и ногами. Это позволит согреться довольно быстро. Если дома холодно, то оптимальным решением станет многослойная одежда. Хорошим козырем в борьбе с холодом станут простые шерстяные носки», — добавил в беседе с NEWS.ru Асанов.
Горячие еда и напитки также способствуют согреванию. В этой ситуации полезными могут оказаться и увлажнители воздуха. А вот алкогольные напитки, по словам врача, лучше не употреблять, поскольку они дают лишь иллюзию того, что становится теплее из-за расширения сосудов.
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