В Детском клиническом центре им. Рошаля провели первую операцию

Фото: пресс-служба правительства МО
Первую операцию провели врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске, пациентом стал восьмилетний мальчик из Наро-Фоминска, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Была проведена лапароскопическая операция по удалению паховой грыжи справа. Оперировал руководитель отделения урологии-андрологии Фёдор Напольников», — говорится в сообщении.Операция прошла успешно, завтра пациента выпишут домой.
Отмечается, что на сегодня в клинике запланированы ещё тринадцать операций.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля был открыт в конце августа. Это медицинское учреждение является флагманским проектом Московской области в сфере здравоохранения и главным учреждением педиатрии региона. Лечение здесь могут получить дети не только из Подмосковья, но и со всей России.
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