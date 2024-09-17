Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Детском клиническом центре им. Рошаля провели первую операцию

В Детском клиническом центре им. Рошаля провели первую операцию

17 сентября 2024, 11:43
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

Оригинал
Первую операцию провели врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске, пациентом стал восьмилетний мальчик из Наро-Фоминска, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Была проведена лапароскопическая операция по удалению паховой грыжи справа. Оперировал руководитель отделения урологии-андрологии Фёдор Напольников», — говорится в сообщении.
Операция прошла успешно, завтра пациента выпишут домой.



Отмечается, что на сегодня в клинике запланированы ещё тринадцать операций.

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля был открыт в конце августа. Это медицинское учреждение является флагманским проектом Московской области в сфере здравоохранения и главным учреждением педиатрии региона. Лечение здесь могут получить дети не только из Подмосковья, но и со всей России.

Читайте также:

Учёные заявили, что супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней к 2050 году

В Подмосковье провели более 200 тыс. телемедицинских консультаций для детей

Глава Роспотребнадзора рассказала, кого ждет очередная прививка от COVID-19
#дкц
#красногорск
#медицина
#здравоохранение
#операция
#московская область
#подмосковье
Учёные заявили, что супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней к 2050 году
Lancet: к 2050 году супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней
17 сентября 2024, 11:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Устойчивые к антибиотикам супербактерии могут стать причиной гибели свыше 39 миллионов человек в ближайшие 25 лет. Об этом сообщается в исследовании международной команды учёных, результаты которого были опубликованы в медицинском журнале Lancet.
Отмечается, что по всему миру ежегодно будет происходить 1,91 миллиона смертей, обусловленных устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), а также 8,22 миллиона смертей, связанных с УПП. В общей сложности в период с 2025 по 2050 год прогнозируется 39,1 миллиона смертей, обусловленных УПП, и 169 миллионов смертей, связанных с УПП.

По оценкам специалистов, наибольшее число смертей будет зафиксировано в Южной и Восточной Азии, в Океании и Африке южнее Сахары.

Подчеркнём, что устойчивые к антибиотикам бактериальные патогены называются резистентными или супербактериями. По данным ВОЗ, связанные с ними инфекции располагаются на третьем месте в списке причин смерти в мире. До них располагаются болезни сердца и инсульт. В 2010 году от супербактерий погибли 4,95 миллиона человек по всему миру. Наибольшее беспокойство у медиков вызывает золотистый стафилококк, который устройчив ко многих видам антибиотиков.

Читайте также:

В ВОЗ предупредили о распространении в мире опасной супербактерии

Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла за неделю на 20%

Врач Сапрыкин предупредил об опасности заражения паразитами в Таиланде
#вирусы
#опасность
#здоровье
#смерть
#ученые
#прогноз
#исследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье провели более 200 тыс. телемедицинских консультаций для детей
17 сентября 2024, 11:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 200 тысяч телемедицинских консультаций провели для маленьких пациентов в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Телемедицина удобна для семей с детьми, она позволяет сэкономить время на поездке в поликлинику. Всего с начала года в Подмосковье было проведено более 200 тысяч телемедицинских консультаций для детей», — сказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что телемедицинская консультация может быть назначена вместо повторного личного приёма у врача, с помощью таких консультаций контролируется динамика лечения, кроме того, на ней можно получить направление к узкому специалисту и электронный рецепт на льготные лекарства.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно на личном приёме у врача, через инфомат в поликлинике, по номеру 122 или через региональный портал «Здоровье».

Читайте также:

В Подмосковье начали работать по программе «Приведи друга» более 420 медиков

Глава Роспотребнадзора рассказала, кого ждет очередная прививка от COVID-19

Врач Умнов призвал не есть булочки с корицей осенью из-за смертельной опасности
#телемедицина
#цифровизация
#здравоохранение
#дети
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье начали работать по программе «Приведи друга» более 420 медиков
17 сентября 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 420 медиков начали работать в больницах Московской области с начала текущего года благодаря программе «Приведи друга», нацеленной на привлечение новых специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«За время работы программы «Приведи друга» на работу в наши медицинские учреждения устроились более тысячи человек, в том числе 422 с начала года», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
Отмечается, что в рамках программы «Приведи друга» медработник получает премию до 50 тысяч рублей за трудоустройство врача и до 25 тысяч рублей за устроенного на работу фельдшера или медсестру.

В министерстве также напомнили, что в Московской области действует несколько программ поддержки медиков, они касаются как различных выплат, так и решения жилищного вопроса.

Читайте также:

Глава Роспотребнадзора рассказала, кого ждет очередная прививка от COVID-19

Врач Умнов призвал не есть булочки с корицей осенью из-за смертельной опасности

Россиянам раскрыли неожиданную пользу донорства крови
#минздрав мо
#врачи
#приведи друга
#медицина
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Роспотребнадзора рассказала, кого ждет очередная прививка от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: вакцинация от COVID-19 будет делаться по показаниям
17 сентября 2024, 05:30

Фото: istock/Pedro Merino Higueras

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России не планируется проведение массовой вакцинации от коронавируса. В интервью РИА Новости она подчеркнула, что подобная процедура может быть назначена только по индивидуальным показаниям лечащих врачей.

«На сегодняшний день массовая вакцинация от COVID-19 не стоит на повестке дня. Однако, если возникнут индивидуальные медицинские показания, врачи могут рекомендовать прививки», — сказала Попова.
По её словам, основной акцент сейчас делается на массовую вакцинацию против гриппа, так как его последствия остаются серьёзными.

Напомним, циркулирующий вариант коронавируса теряет свою патогенность и летальность. Об этом рассказал руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев. По словам эксперта, вирус адаптировался к человеческому организму и больше не вызывает тяжелых пневмоний. Зверев напомнил, что еще ни одна эпидемия не приводила к гибели всей человеческой популяции.

Читайте также:

Врач Умнов призвал не есть булочки с корицей осенью из-за смертельной опасности

Россиянам раскрыли неожиданную пользу донорства крови

Здоровье в парках Московской области уже проверили более 10 тыс. человек
#вирус
#врачи
#эпидемия
#прививки
#вакцинация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Умнов призвал не есть булочки с корицей осенью из-за смертельной опасности
16 сентября 2024, 20:20

Фото: iStock/chas53

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что осенью лучше не употреблять булочки с корицей из-за содержащихся в них трансжиров.
По его словам, эти трансжиры образовывают бляшки на стенках сосудах, что чревато инсультами, инфарктами и другими опасными заболеваниями.

«Осенью лучше не есть булочки с корицей. Они содержат быстрые углеводы. Поступающие углеводы преобразуются в жиры, что чревато жировыми отложениями на стенках внутренних органов. Они содержат трансжиры, образующие атеросклеротические бляшки, что угрожает инфарктами, инсультами, тромбозами брыжеечных артерий», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он добавил, что также осенью не рекомендуются печеные яблоки, глинтвейн и тыквенный латте.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина не рекомендовала есть арбуз с хлебом, особенно гипертоникам.

Читайте также:

«Ожирение печени»: диетолог раскрыла главные опасности свежевыжатого сока

Биолог Лялина сделала необычное предостережение для гипертоников

Доцент Литвинова назвала полезные свойства колбасных изделий
#врач
#питание
#осень
#пища
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли неожиданную пользу донорства крови
Врач Шмелева: Донорство крови снижает риск рака на 37%
16 сентября 2024, 20:12

Фото: iStock/Sergey Pakulin

Терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Яна Шмелева заявила, что донорство крови благотворно влияет на здоровье.
Такая процедура, по её словам, способна снизить риск развития онкологии на 37%.

«Донорство может снизить риск онкологических заболеваний до 37%. При сдаче крови организм теряет содержащееся в гемоглобине железо. Железо может способствовать образованию свободных радикалов, повышая риск образования опухолей. Также донорство снижает риск образования тромбоза», — пояснила в беседе с NEWS.ru Шмелева.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Московской области требуется пополнить запасы крови второй, третьей и четвёртой групп.

Читайте также:

«Ожирение печени»: диетолог раскрыла главные опасности свежевыжатого сока

Нужно пополнить запас: Подмосковье приглашает доноров сдать кровь

В поликлинике МОЦОМДа поздравили юных пациентов и их родителей с началом осеннего периода
#подмосковье
#здоровье
#донор
#донорская кровь
#врач
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные старшеклассники написали «Диктант здоровья»
16 сентября 2024, 18:11

Фото: Ирина Фоткина

Ежегодная просветительская Всероссийская акция «Диктант здоровья» стартовала 16 сентября и продлится до 21 сентября. Диктант написали школьники, в том числе подмосковные, сообщили организаторы.
Акция прошла и в Многопрофильной лингвистической гимназии №33» в Мытищах. В ней приняли участие заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области Марина Костина, а также телеведущая, комментатор канала «Матч ТВ» Наталья Кларк.

Фото: Ирина Фоткина

«Диктант здоровья» стартовал в очном формате 16 сентября. Его написали старшеклассники из всех 89 регионов. Вопросы прочитали научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актёры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора. Также желающие смогут проверить свои знания онлайн на портале Роспотребнадзора до 21 сентября», – говорится в сообщении.
Фото: Ирина Фоткина

Цель мероприятия – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни. Проверить свои знания может каждый желающий старше 13 лет по ссылке.

Материалы разработали ведущие научные эксперты проекта Роспотребнадзора «Санпросвет». В диктанте собраны 39 вопросов по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике инфекционных заболеваний и здоровому питанию. На каждый вопрос предлагается несколько варианта ответа.

Фото: Ирина Фоткина

По итогам «Диктанта здоровья» очные участники получат памятные грамоты, а прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.

Впервые образовательная акция «Диктант здоровья» состоялась в прошлом году. Тогда в нём приняли участие более 400 тыс. человек со всей России.

Читайте также:

«Ожирение печени»: диетолог раскрыла главные опасности свежевыжатого сока

Здоровье в парках Московской области уже проверили более 10 тыс. человек

Нужно пополнить запас: Подмосковье приглашает доноров сдать кровь
#здоровье
#диктант
#школьник
#старшеклассники
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ожирение печени»: диетолог раскрыла главные опасности свежевыжатого сока
Диетолог Саламатина: в любом соке есть как польза, так и вред
16 сентября 2024, 16:49

Фото: iStock/YelenaYemchuk

16 сентября отмечается международный «День сока». О том, как правильно пить сок, на что обращать внимание и какие минусы присутствуют в этом напитке, рассказала врач-диетолог Елена Саламатина в эфире «Радио 1».
«Польза сока зависит от исходного сырья, то есть из чего его отжали. В соке, как и в любом продукте есть не только польза, но и вред. Фрукты бывают очень сладкими и содержат в себе фруктозу и сахарозу. Фруктоза не требует выброса инсулина, способствует возникновению ожирения печени, при этом меньше вырабатывается гормон сытости. Об этом нужно помнить особенно тем, кто страдает лишним весом, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказала диетолог.

Кроме того, специалист предупредила, что фруктовый сок не стоит пить на голодный желудок, так как кислоты, содержащиеся в нем, могут даже у здорового человека вызвать изжогу и другие проблемы с ЖКТ. Кроме того, сладким соком не стоит запивать еду. Лучше всего свежевыжатый сок выпить через полтора часа после приема пищи.

В овощных соках содержится меньше сахаров, чем во фруктовых. Однако употреблять их в большом количестве тоже не стоит, отметила эксперт.

«Из овощей часто делают смузи. Этот напиток полезнее отжатого сока. Свекольный сок можно пить для понижения давления, однако его стоит подержать два часа в холодильнике, во избежание диареи. Не нужно самостоятельно садиться на соковую диету для очищения организма или похудения. Любой сок следует пить в небольшом количестве, например, один стакан не принесет вреда», — отметила Саламатина.

Она предупредила, что сок легко передозировать. Человеку достаточно съесть один апельсин, при этом стакан сока помещает в себе 3-4 апельсина. Специалист также отметила, что кислые соки раздражают не только желудок, но и зубную эмаль. После употребления сока стоит сполоснуть рот.

«Пакетированные соки также имеют микро и макроэлементы. Однако в них добавляются консерванты, сахар, аскорбиновая кислота. Фактически пакетированный сок — это десерт, который лучше, чем газировка, но увлекаться его употреблением не стоит», — пояснила собеседница «Радио 1».

Она уточнила, что пастеризованные соки содержат больше полезных веществ, чем восстановленные.

Читайте также:

Диетолог раскрыла секрет воды с лимоном для успешного похудения

«Результат на следующий день»: Диетолог рассказала, как с помощью яблок сбросить вес

Около 8% овощного и фруктового сока в ЦФО изготовлено в Подмосковье
#подмосковье
#эксперт
#радио
#вред
#газировка
#диетолог
#сок
#сахар
#фрукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Здоровье в парках Московской области уже проверили более 10 тыс. человек
16 сентября 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В прошедшие выходные более 420 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках региона. Выездные бригады врачей работали в 24 муниципалитетах, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Продолжаем акцию «Проверь свое здоровье в парке». За минувшие выходные профосмотры прошли 426 человек, а с начала лета – более 10,2 тыс. Кроме того, за выходные 441 человек прошел вакцинацию от гриппа», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как напомнили в министерстве, результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Читайте также:

Нужно пополнить запас: Подмосковье приглашает доноров сдать кровь

В МОНИИАГ открыли кабинет регистрации рождений

Жительница Озёр родила десятого ребёнка с помощью коломенских врачей
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#диспансеризация
#парки
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате