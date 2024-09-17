Глава Роспотребнадзора рассказала, кого ждет очередная прививка от COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России не планируется проведение массовой вакцинации от коронавируса. В интервью РИА Новости она подчеркнула, что подобная процедура может быть назначена только по индивидуальным показаниям лечащих врачей.
«На сегодняшний день массовая вакцинация от COVID-19 не стоит на повестке дня. Однако, если возникнут индивидуальные медицинские показания, врачи могут рекомендовать прививки», — сказала Попова.По её словам, основной акцент сейчас делается на массовую вакцинацию против гриппа, так как его последствия остаются серьёзными.
Напомним, циркулирующий вариант коронавируса теряет свою патогенность и летальность. Об этом рассказал руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев. По словам эксперта, вирус адаптировался к человеческому организму и больше не вызывает тяжелых пневмоний. Зверев напомнил, что еще ни одна эпидемия не приводила к гибели всей человеческой популяции.
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Елена Перлова