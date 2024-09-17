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Глава Роспотребнадзора рассказала, кого ждет очередная прививка от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: вакцинация от COVID-19 будет делаться по показаниям
17 сентября 2024, 05:30
Фото: istock/Pedro Merino Higueras

Фото: istock/Pedro Merino Higueras

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России не планируется проведение массовой вакцинации от коронавируса. В интервью РИА Новости она подчеркнула, что подобная процедура может быть назначена только по индивидуальным показаниям лечащих врачей.

«На сегодняшний день массовая вакцинация от COVID-19 не стоит на повестке дня. Однако, если возникнут индивидуальные медицинские показания, врачи могут рекомендовать прививки», — сказала Попова.
По её словам, основной акцент сейчас делается на массовую вакцинацию против гриппа, так как его последствия остаются серьёзными.



Напомним, циркулирующий вариант коронавируса теряет свою патогенность и летальность. Об этом рассказал руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев. По словам эксперта, вирус адаптировался к человеческому организму и больше не вызывает тяжелых пневмоний. Зверев напомнил, что еще ни одна эпидемия не приводила к гибели всей человеческой популяции.

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#вирус
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#прививки
#вакцинация
Врач Умнов призвал не есть булочки с корицей осенью из-за смертельной опасности
16 сентября 2024, 20:20

Фото: iStock/chas53

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что осенью лучше не употреблять булочки с корицей из-за содержащихся в них трансжиров.
По его словам, эти трансжиры образовывают бляшки на стенках сосудах, что чревато инсультами, инфарктами и другими опасными заболеваниями.

«Осенью лучше не есть булочки с корицей. Они содержат быстрые углеводы. Поступающие углеводы преобразуются в жиры, что чревато жировыми отложениями на стенках внутренних органов. Они содержат трансжиры, образующие атеросклеротические бляшки, что угрожает инфарктами, инсультами, тромбозами брыжеечных артерий», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он добавил, что также осенью не рекомендуются печеные яблоки, глинтвейн и тыквенный латте.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина не рекомендовала есть арбуз с хлебом, особенно гипертоникам.

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Россиянам раскрыли неожиданную пользу донорства крови
Врач Шмелева: Донорство крови снижает риск рака на 37%
16 сентября 2024, 20:12

Фото: iStock/Sergey Pakulin

Терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Яна Шмелева заявила, что донорство крови благотворно влияет на здоровье.
Такая процедура, по её словам, способна снизить риск развития онкологии на 37%.

«Донорство может снизить риск онкологических заболеваний до 37%. При сдаче крови организм теряет содержащееся в гемоглобине железо. Железо может способствовать образованию свободных радикалов, повышая риск образования опухолей. Также донорство снижает риск образования тромбоза», — пояснила в беседе с NEWS.ru Шмелева.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Московской области требуется пополнить запасы крови второй, третьей и четвёртой групп.

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#донорская кровь
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Подмосковные старшеклассники написали «Диктант здоровья»
16 сентября 2024, 18:11

Фото: Ирина Фоткина

Ежегодная просветительская Всероссийская акция «Диктант здоровья» стартовала 16 сентября и продлится до 21 сентября. Диктант написали школьники, в том числе подмосковные, сообщили организаторы.
Акция прошла и в Многопрофильной лингвистической гимназии №33» в Мытищах. В ней приняли участие заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области Марина Костина, а также телеведущая, комментатор канала «Матч ТВ» Наталья Кларк.

Фото: Ирина Фоткина

«Диктант здоровья» стартовал в очном формате 16 сентября. Его написали старшеклассники из всех 89 регионов. Вопросы прочитали научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актёры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора. Также желающие смогут проверить свои знания онлайн на портале Роспотребнадзора до 21 сентября», – говорится в сообщении.
Фото: Ирина Фоткина

Цель мероприятия – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни. Проверить свои знания может каждый желающий старше 13 лет по ссылке.

Материалы разработали ведущие научные эксперты проекта Роспотребнадзора «Санпросвет». В диктанте собраны 39 вопросов по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике инфекционных заболеваний и здоровому питанию. На каждый вопрос предлагается несколько варианта ответа.

Фото: Ирина Фоткина

По итогам «Диктанта здоровья» очные участники получат памятные грамоты, а прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.

Впервые образовательная акция «Диктант здоровья» состоялась в прошлом году. Тогда в нём приняли участие более 400 тыс. человек со всей России.

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#подмосковье
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«Ожирение печени»: диетолог раскрыла главные опасности свежевыжатого сока
Диетолог Саламатина: в любом соке есть как польза, так и вред
16 сентября 2024, 16:49

Фото: iStock/YelenaYemchuk

16 сентября отмечается международный «День сока». О том, как правильно пить сок, на что обращать внимание и какие минусы присутствуют в этом напитке, рассказала врач-диетолог Елена Саламатина в эфире «Радио 1».
«Польза сока зависит от исходного сырья, то есть из чего его отжали. В соке, как и в любом продукте есть не только польза, но и вред. Фрукты бывают очень сладкими и содержат в себе фруктозу и сахарозу. Фруктоза не требует выброса инсулина, способствует возникновению ожирения печени, при этом меньше вырабатывается гормон сытости. Об этом нужно помнить особенно тем, кто страдает лишним весом, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказала диетолог.

Кроме того, специалист предупредила, что фруктовый сок не стоит пить на голодный желудок, так как кислоты, содержащиеся в нем, могут даже у здорового человека вызвать изжогу и другие проблемы с ЖКТ. Кроме того, сладким соком не стоит запивать еду. Лучше всего свежевыжатый сок выпить через полтора часа после приема пищи.

В овощных соках содержится меньше сахаров, чем во фруктовых. Однако употреблять их в большом количестве тоже не стоит, отметила эксперт.

«Из овощей часто делают смузи. Этот напиток полезнее отжатого сока. Свекольный сок можно пить для понижения давления, однако его стоит подержать два часа в холодильнике, во избежание диареи. Не нужно самостоятельно садиться на соковую диету для очищения организма или похудения. Любой сок следует пить в небольшом количестве, например, один стакан не принесет вреда», — отметила Саламатина.

Она предупредила, что сок легко передозировать. Человеку достаточно съесть один апельсин, при этом стакан сока помещает в себе 3-4 апельсина. Специалист также отметила, что кислые соки раздражают не только желудок, но и зубную эмаль. После употребления сока стоит сполоснуть рот.

«Пакетированные соки также имеют микро и макроэлементы. Однако в них добавляются консерванты, сахар, аскорбиновая кислота. Фактически пакетированный сок — это десерт, который лучше, чем газировка, но увлекаться его употреблением не стоит», — пояснила собеседница «Радио 1».

Она уточнила, что пастеризованные соки содержат больше полезных веществ, чем восстановленные.

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#сок
#сахар
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Здоровье в парках Московской области уже проверили более 10 тыс. человек
16 сентября 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В прошедшие выходные более 420 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках региона. Выездные бригады врачей работали в 24 муниципалитетах, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Продолжаем акцию «Проверь свое здоровье в парке». За минувшие выходные профосмотры прошли 426 человек, а с начала лета – более 10,2 тыс. Кроме того, за выходные 441 человек прошел вакцинацию от гриппа», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как напомнили в министерстве, результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#минздрав мо
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#здравоохранение
#диспансеризация
#парки
#подмосковье
#московская область
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Нужно пополнить запас: Подмосковье приглашает доноров сдать кровь
16 сентября 2024, 14:31

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

В медицинских учреждениях Московской области на сегодняшний день требуется пополнить запасы крови второй, третьей и четвёртой групп, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Повышенная потребность есть в первой положительной и четвёртой отрицательной группах крови. Кроме того, нужно пополнение запаса первой отрицательной, а также второй и четвёртой положительных групп крови», — уточнил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.
Сделать донацию можно в Московский областной центр крови или в его подразделениях в Воскресенске, Подольске, Щёлкове и Орехово-Зуеве. Донором может стать человек старше 18 лет и прошедший перед донацией обследование специалистами Службы крови. Это обследование проводится на месте.

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#донорская кровь
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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В МОНИИАГ открыли кабинет регистрации рождений
16 сентября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свидетельство о рождении ребёнка пациентки Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) теперь могут получить прямо в клинике: для них заработал специальный кабинет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Раньше молодым мамам приходилось обращаться в местные отделы ЗАГС для оформления рождения малыша или получать эту услугу в электронном виде. В августе текущего года при поддержке подмосковного министерства социального развития в МОНИИАГ организован кабинет регистрации рождения. Наши пациенты очень этого ждали», — отметила глава организационно-методического отдела института Надежда Туманова.
Теперь женщина может воспользоваться услугами по регистрации рождения и установлению отцовства до выписки из роддома. А пары, не состоящие в браке, могут зарегистрироваться сразу после рождения ребёнка. Кроме того, работающий в кабинете регистрации рождений сотрудник ЗАГС поможет оформить для малыша СНИЛС, ИНН и различные справки.

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#загс
#регистрация
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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Жительница Озёр родила десятого ребёнка с помощью коломенских врачей
16 сентября 2024, 12:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жительница Озёр родила десятого ребёнка благодаря медикам Коломенского перинатального центра. Теперь в семье пять девочек и столько же мальчиков, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Девочка появилась на свет в результате естественных родов. Новорождённую весом 3,6 кг и ростом 52 см назвали Верой.
«Мы помогли наладить грудное вскармливание. Малышка и мама чувствуют себя хорошо и находятся на совместном пребывании. Сегодня они отправятся домой к своей большой и дружной семье», – сказала заведующая акушерским отделением центра, врач акушер-гинеколог Светлана Туманова. В Коломенском перинатальном центре женщина рожала во второй раз. Предыдущий малыш появился на свет там же, старшие дети – в Озёрах. «Я очень благодарна сотрудникам центра за профессионализм, доброту, отзывчивость и комфортные условия», – поделилась роженица.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье» с информацией о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Подмосковье действует Единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

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В поликлинике МОЦОМДа поздравили юных пациентов и их родителей с началом осеннего периода
16 сентября 2024, 11:46

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

«Здравствуйте, осень!» — именно с такими словами специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) приветствовали маленьких пациентов и их родителей в детской поликлинике N3, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сотрудники педиатрического отделения украсили холл яркими поделками из папье-маше и праздничным букетом, расположив эти осенние дары на стойке администратора. Эти замечательные произведения искусства были созданы руками медицинской сестры Дарьи Кузнецовой при активной поддержке других работников поликлиники.

«Наши специалисты поздравляют всех родителей и маленьких пациентов с наступлением осени! Желаем солнечного настроения, ярких красок и крепкого здоровья!», — рассказала заведующий ДП N3, врач-педиатр Ольга Муценко.
В МОЦОМД маленькие пациенты могут посетить следующих специалистов: стоматолога, невролога, хирурга, уролога, отоларинголога, травматолога-ортопеда. Также здесь можно сделать рентгенодиагностику, электрокардиографию, исследование функции внешнего дыхания, электроэнцефалографию. Дети могут заниматься лечебной физкультурой и ходить на массаж по направлению врача. Кроме того, в клинике можно сделать прививку.

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