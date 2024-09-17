Учёные заявили, что супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней к 2050 году

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Устойчивые к антибиотикам супербактерии могут стать причиной гибели свыше 39 миллионов человек в ближайшие 25 лет. Об этом сообщается в исследовании международной команды учёных, результаты которого были опубликованы в медицинском журнале Lancet.
Отмечается, что по всему миру ежегодно будет происходить 1,91 миллиона смертей, обусловленных устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), а также 8,22 миллиона смертей, связанных с УПП. В общей сложности в период с 2025 по 2050 год прогнозируется 39,1 миллиона смертей, обусловленных УПП, и 169 миллионов смертей, связанных с УПП.
По оценкам специалистов, наибольшее число смертей будет зафиксировано в Южной и Восточной Азии, в Океании и Африке южнее Сахары.
Подчеркнём, что устойчивые к антибиотикам бактериальные патогены называются резистентными или супербактериями. По данным ВОЗ, связанные с ними инфекции располагаются на третьем месте в списке причин смерти в мире. До них располагаются болезни сердца и инсульт. В 2010 году от супербактерий погибли 4,95 миллиона человек по всему миру. Наибольшее беспокойство у медиков вызывает золотистый стафилококк, который устройчив ко многих видам антибиотиков.
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По оценкам специалистов, наибольшее число смертей будет зафиксировано в Южной и Восточной Азии, в Океании и Африке южнее Сахары.
Подчеркнём, что устойчивые к антибиотикам бактериальные патогены называются резистентными или супербактериями. По данным ВОЗ, связанные с ними инфекции располагаются на третьем месте в списке причин смерти в мире. До них располагаются болезни сердца и инсульт. В 2010 году от супербактерий погибли 4,95 миллиона человек по всему миру. Наибольшее беспокойство у медиков вызывает золотистый стафилококк, который устройчив ко многих видам антибиотиков.
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Анастасия Чинкова