Учёные заявили, что супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней к 2050 году

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России не планируется проведение массовой вакцинации от коронавируса. В интервью РИА Новости она подчеркнула, что подобная процедура может быть назначена только по индивидуальным показаниям лечащих врачей.