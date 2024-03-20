Диетолог Басова рассказала, как избежать весеннего авитаминоза у детей

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области
Диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, как предотвратить весенний авитаминоз у детей. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Врач подчеркнула, что симптомами авитаминоза являются сонливость, сильная усталость и обострение хронических заболеваний.
Кроме этого, специалист также советует принимать витамин Д в профилактической дозе.
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«Авитаминоз свидетельствует о полном отсутствии витаминов. Большинство витаминов не могут самостоятельно синтезироваться и обязательно должны поступать вместе с пищей. Важно кормить ребенка натуральными продуктами: мясом, рыбой, фруктами, кашами, злаками, молочными продуктами. К сожалению, сегодня очень выражен у детей и подростков железодефицит, связанный с недостаточным потреблением мясной пищи. С мясом ребенок получает 20 аминокислот, 8 из которых являются незаменимыми», — отметила Анна Басова.
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Мира Полтева