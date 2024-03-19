Недельная заболеваемость в РФ гриппом и ОРВИ увеличилась на 8,9%

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на 11-й неделе 2024 года увеличилась на 8,9% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Отмечается, что за неделю было зарегистрировано порядка 738 тысяч случаев. Согласно информации источника, среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 49 регионах. При этом 16% заболевших гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.
В Роспотребнадзоре также упомянули, что заболеваемость COVID-19 увеличилась на 5%.
Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Им можно заразиться, просто находясь рядом с инфицированным человеком и вдыхая с ним один воздух.
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Екатерина Коршунова