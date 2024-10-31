Перечислены самые полезные гарниры

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Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что одним из самых полезных видов гарнира являются овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке.
«Овощи, приготовленные такими способами, сохраняют максимум витаминов и клетчатки, поэтому помогают пищеварению. Можно взять цветную капусту, брокколи, морковь, перец, кабачки — они богаты антиоксидантами, витаминами С и А, а при готовке приобретают более выраженный вкус», — пояснила в беседе с Газета.ру Кашух.
Кроме этого, полезными ля здоровья гарнирами врач назвала запеченный батат и крупы. А вот картофельное пюре с маслом и молоком и белый шлифованный рис специалист не рекомендовала, поскольку такие блюда особой полезностью не отличаются.
До этого диетолог Полина Журавлева отметила, что соблюдение правильного режима питания связано с психологическими особенностями, блоками и расстройствами.
«Многие считают, что еда — это просто топливо для тела. Но на самом деле она часто становится источником удовольствия и способом справиться со стрессом. И вот тут скрывается одна из главных ловушек — переедание. В таких ситуациях важно работать над психоэмоциональным состоянием, научиться расслабляться и искать другие источники удовольствия. Еда не должна занимать все ваше свободное время», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Кашух.Она подчеркнула, что при обнаружении у себя расстройств пищевого поведения надо незамедлительно обращаться к специалистам.
Ранее врач-кардиолог, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» сообщила, что тыква считается королевой осени и кладезем полезных компонентов.
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Мелисса Тимофеева