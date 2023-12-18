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Диетолог Кабанов завил о вреде чрезмерного употребления соевых продуктов

18 декабря 2023, 19:39
Фото: istockphoto.com/Nungning20

Фото: istockphoto.com/Nungning20

Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что, хотя соевые продукты являются полезными, чрезмерное их употреблением может вредить здоровью.
Он отметил, что употреблять в пищу такие продукты стоит 2-3 раза в неделю.

«Чрезмерное употребление соевых продуктов, как, впрочем, и любых других, излишен. Не стоит употреблять их ежедневно, достаточно 2-3 раз в неделю. Также при употреблении сои есть ограничения для детей, беременных женщин, людей с нарушениями в работе щитовидной железы», — отметил в беседе с Pravda.Ru Кабанов.


Кроме того, врач рекомендовал обращать внимание на реакцию организма на новые продукты, поскольку каждый реагирует на определённые элементы индивидуально.

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#продукты
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В подмосковных больницах с начала года запустили 48 новых рентген-аппаратов
18 декабря 2023, 17:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый рентгеновский аппарат заработал в центральной поликлинике Луховицкой больницы. Таким образом, число цифровых рентген-аппаратов, установленных с начала года в подмосковных стационарах, достигло 48, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В Московской области продолжается оснащение медицинских организаций современным тяжёлым оборудованием. 
«Для этого мы меняем устаревшие аналоговые рентгеновские аппараты на современные, открываем «новые точки». Всего с начала года мы запустили в подмосковных больницах 48 цифровых рентген-аппаратов на общую сумму 917 млн рублей», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
На новом рентгеновском аппарате в Луховицах будут проводить около 30 исследований в смену. Аппарат предназначен для плановой и экстренной медицинской помощи взрослым, а при необходимости – и детям. Это аппарат отечественного производства. Среди преимуществ по сравнению с устаревшей аналоговой техникой – возможность получать качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке. 
 
Как отметили в министерстве, оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.  

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#подмосковье
#московская область
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Маммографию по самозаписи прошли более 16 тыс жительниц Подмосковья
18 декабря 2023, 14:09

Фото: пресс-службе Минздрава МО

Маммографию по самозаписи в Московской области прошли свыше 16,3 тыс женщин. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава. На исследование могут самостоятельно записаться женщины старше 40 лет, не проходившие маммографию более двух лет.
«Женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях. Мы открыли самостоятельную запись на маммографию. С начала года уже более 16,3 тыс женщин прошли исследование. У тысячи женщин были выявлены отклонения, их направили на углублённую диагностику», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова
Чтобы самостоятельно записаться на маммографию, нужно иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет, а возраст – свыше 40 лет. Записаться можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.
 
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#минздрав мо
#женщины
#здравоохранение
#здоровье
#подмосковье
#московская область
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Перечислены продукты, вызывающие опасные изменения в организме человека
Жирное мясо, сосиски и сладкая газировка делают кровь излишне «жирной»
18 декабря 2023, 13:33

Фото: istockphoto/piotr_malczyk

Употребление некоторых продуктов связано с чрезмерной нагрузкой на организм и может привести к нарушению обмена веществ. Среди них присутствуют те, которые особенно популярны и их часто можно увидеть на столе.
Например, частое употребление красного жирного мяса — это прямой путь к приобретению метаболических заболеваний, среди которых диабет 2-го типа, болезни сердечно-сосудистой системы и неалкогольная жировая болезнь печени, сообщает «Российская газета». Также на метаболизм отрицательно влияют продукты с высокой степенью обработки, например, сосиски, мясные деликатесы, бекон. В них велико содержание сахара и натрия, а также различных добавок и побочных продуктов, которые вредят биому в кишечнике.

Также медики очень озабочены высокой популярностью сладких безалкогольных напитков, к которым относится и сок в пакетах с добавлением сахара. Все эти продукты излишне нагружают печень и увеличивают риск возникновения нездорового жира в крови. «Жирная» кровь может привести к развитию смертельно опасных заболеваний.

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В Подольске врачи удалили пациентке шести литровую опухоль матки
18 декабря 2023, 10:09

Фото: istockphoto / Gumpanat

Врачи Подольского роддома удалили пациентке 6-литровую опухоль матки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу поступила 53-летняя женщина с жалобами на боли в животе. В ходе диагностики у неё выявили новообразование, расположенное в нижней части живота, предположительно, миому матки.

«Женщина в кратчайшие сроки была подготовлена к операции. Ситуация осложнялась имеющимися у нее сахарным диабетом и заболеванием щитовидной железы. Благодаря слаженным грамотным действиям анестезиологической и хирургической бригад, операция прошла успешно. Новообразование имело множество разрастаний в виде уплотнений и утолщений <…> Шеечная миома матки содержала около 6 литров жидкости и порядка 3 килограмм солидного компонента», - поделился главный врач Александр Скобенников. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день уже выписана на амбулаторное лечение. Кроме этого, врачи напомнили о важности регулярного посещения ​гинеколога.

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#подмосковье
#врачи
#опухоль
#операция
#женщина
#лечение
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Врач призвал есть острую еду при простуде
Врач Кондрахин рассказал о пользе красного перца при простуде
18 декабря 2023, 09:01

Фото: IStock/Sebalos

Лимон и имбирь не помогают избавиться от симптомов простуды. Лучше для профилактики есть острую еду, рассказал в эфире «Радио 1» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.
«Было проведено множество исследований, которые доказали, что явного эффекта лимон и имбирь не дают. Но его даёт красный перец. Дело в том, что капсаицин, который находится в перце, раздражая глотку, даёт прилив крови, из-за чего уходит застой, меняется иммунная защита органа, которой начинает болеть. Из-за этого он начинает восстанавливаться», — сказал врач.
Специалист добавил, что красный перец нужно есть осторожно людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Для профилактики терапевт рекомендовал также пить горячий чай, тёплый кисель и молоко с маслом. 

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#еда
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Педиатр Татаркина назвала самый опасный подарок детям на Новый год
Педиатр Татаркина: опасный подарок ребенку — конструктор из магнитных шариков
16 декабря 2023, 09:53

Фото: istockphoto/SerrNovik

Самым опасным подарком для детей на Новый год является конструктор из магнитных шариков.
Если ребёнок проглотит шарики, есть серьезный риск для жизни и здоровья. Об этом «Известиям» рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина.

«Устранение последствий проглатывания одного такого магнитного шарика — довольно просто решаемая задача. А вот если проглочено два шарика и более, сложность извлечения и опасность для жизни ребенка многократно увеличиваются», —говорит Ольга Татаркина.
Сила притяжения магнитных шариков довольно большая. Шарики попадают в желудок, потом в кишечник и проходят по нему с разной скоростью. Магниты притягиваются друг к другу. Из-за этого возникают повреждения стенок кишечника и желудка даже до образования сквозных отверстий.

На втором месте в топе самых опасных подарков расположились игрушки с пропеллером (летающие феи, вертолеты). Ребёнок может подставить лицо или палец.

«И именно безопасность ребенка должна быть приоритетом при выборе игрушки», — резюмировала специалист.   
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AJCN: Тёмный шоколад улучшает когнитивные функции мозга человека
#педиатр
#дети
#новости
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AJCN: Тёмный шоколад улучшает когнитивные функции мозга человека
16 декабря 2023, 06:56

Фото: iStock/id-art

Употребление тёмного шоколада улучшает когнитивные функции мозга, гласит исследование ученых из Массачусетского университета. Об этом сообщает издание The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).
Эксперимент проводился с участием 600 взрослых людей возраста 60 , половина из которых ежедневно употребляла 500 мг темного шоколада с экстрактом какао, а другая половина получала плацебо. В итоге, регулярное употребление шоколада повысило когнитивные функции головного мозга — но происходило это только если испытуемый и прежде употреблял тёмный шоколад.

Подобный эффект шоколада связан с флаванолами, содержащимися в какао, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Какао считается ценным продуктом, насыщенным антиоксидантами, витаминами, минералами и флавоноидами, но его необходимо употреблять с осторожностью. При регулярном злоупотреблении шоколадом есть риск повышения уровня сахара в крови, что может грозить набором лишнего веса, развитием сахарного диабета, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени.

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#шоколад
#врачи
#здоровье
#психология
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Зюганов захотел выпороть того, кто выпустил Путина на мороз без шапки
15 декабря 2023, 22:50

Фото: сайт Кремля

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи с руководством ГД и лидерами фракций заявил, что готов выпороть тех, кто выпустил российского президента Владимира Путина на мороз без шапки.
Путин напомнил о торжественной церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась 11 декабря в Северодвинске. Тогда президент выступал на улице без головного убора.

«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус) 15 градусов. Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание», — сказал Зюганов.

Путин, улыбаясь, ответил, что принимает данное замечание на свой счет.

«Выпорем - это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», — ответил президент.

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#здоровье
#счёт
#путин
#красноярск
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В Трёхгорке появится поликлиника со стационаром и подстанцией скорой помощи
15 декабря 2023, 22:40

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В посёлке Трёхгорка Одинцовского городского округа построят новую поликлинику смешанного типа, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры. На её территории будут располагаться подстанция скорой помощи и стационар.
«Площадь поликлиники составит порядка 9 тыс кв м. Многопрофильное медучреждение сможет принять около 500 пациентов в смену в поликлиническом отделении и 50 человек – в стационаре. Кроме того, в здании предусмотрена подстанция скорой помощи на четыре машины», – поделился планами министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Предусмотрено также благоустройство территории – озеленение, устройство проездов, автостоянок, тротуаров, установка малых архитектурных форм и наружного освещения.
 
Сроки окончания строительства в ведомстве не уточнили.

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