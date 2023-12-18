Диетолог Кабанов завил о вреде чрезмерного употребления соевых продуктов

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Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что, хотя соевые продукты являются полезными, чрезмерное их употреблением может вредить здоровью.
Он отметил, что употреблять в пищу такие продукты стоит 2-3 раза в неделю.
Кроме того, врач рекомендовал обращать внимание на реакцию организма на новые продукты, поскольку каждый реагирует на определённые элементы индивидуально.
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«Чрезмерное употребление соевых продуктов, как, впрочем, и любых других, излишен. Не стоит употреблять их ежедневно, достаточно 2-3 раз в неделю. Также при употреблении сои есть ограничения для детей, беременных женщин, людей с нарушениями в работе щитовидной железы», — отметил в беседе с Pravda.Ru Кабанов.
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Мелисса Тимофеева