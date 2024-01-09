Стоматолог Манучехри рассказала, когда не нужно чистить зубы

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Лондонский стоматолог Шаади Манучехри, рассказала, в каких случаях не нужно чистить зубы.
LADBible пишет, что, если проигнорировать её советы, можно навредить своему здоровью. Зубы не нужно чистить зубы после приступа рвоты.
Шаади предупреждает, что е нужно чистить зубы сразу после завтрака, особенно если ели конфеты.
Ранее сообщалось, что в РФ наметился рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.
Уровень заболеваемости на данный момент составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в стране началась тройная вирусная эпидемия.
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«Содержимое из желудка чрезвычайно кислотное, поэтому если вы почистите зубы сразу после того, как вас вырвало, вы сотрете себе эмаль», — объясняет стоматолог.
«Когда вы только что поели, уровень кислотности во рту повышается. Если вы чистите зубы, то натираете зуб кислотами. Подождите хотя бы 60 минут», — говорит Манучехри.Также не стоит чистить зубы после выпитых газированных напитков.
Ранее сообщалось, что в РФ наметился рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.
Уровень заболеваемости на данный момент составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в стране началась тройная вирусная эпидемия.
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Мария Фирсова