Мясников: «Ничего нового в тридемии нет»

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Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что тридемия – заболевание гриппом, ОРВИ и COVID-19 – не является новым явлением.
«Ничего нового в тридемии нет. Так было всегда. Сколько мы живем, у нас есть множество вирусов. Также были и вирусы гриппа, которые вызывали более тяжелое заболевание, более длительное, с интоксикацией и более грозное по своим последствиям. Потом пришёл пятый коронавирус, после того как у нас появился общий иммунитет, который может протекать либо в виде ОРЗ, либо в виде более тяжёлой патологии», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
При этом, он отметил, что заболеть тремя вирусами одновременно почти нельзя.
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