Россиянам назвали альтернативу пломбиру в жару
Врач Кашух: глазированный сырок в жару способен заменить пломбир
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух отметила, что качественный глазированный сырок в жаркую погоду способен заменить классический пломбир.
В беседе с NEWS.ru специалист сообщила, что творог в составе сырка содержит полноценный молочный белок, который поддерживает мышечную ткань, синтез ферментов и иммунитет.
«Летом, особенно в жару, так и тянет за мороженым. Но в попытке выбрать более полезное лакомство многие отдают предпочтение глазированному сырку, аргументируя это тем, что он сделан из творога. Если сравнивать два продукта, то мороженое уступает по содержанию белка и кальция», — отметила врач.При этом, по словам Кашух, оба продукта калорийны: порция даёт 250–400 ккал в зависимости от производителя. Екатерина подчеркнула: ни сырок, ни пломбир не стоит считать источником полезных нутриентов — это десерт, который иногда можно включать в рацион. Небольшое преимущество по пищевой ценности она отдала качественному сырку.