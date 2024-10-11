Диетолог Дианова раскрыла опасность заедания стресса

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Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что заедание стресса может привести к лишнему весу и ожирению, что в свою очередь может пагубно сказаться на здоровье сердца и сосудов.
«Срывы такие опасны тем, что это приводит к набору лишнего веса, а вместе с ним — к ожирению. Сюда же куча других заболеваний: сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, увеличение рисков развития онкологических заболеваний», — пояснила в беседе с NEWS.ru Дианова.
Ранее Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщала, что самая бесполезная для рядового человека каша — манная. По ее словам, очень подходят для российской популяции гречневая, овсяная и пшённая каши.
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Мелисса Тимофеева