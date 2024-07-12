Диетолог Дианова назвала отличную замену сразу нескольким блюдам

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Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о большой питательности хумуса, способного заменить сразу несколько блюд.
Она отметила, что исследования доказывают, что хумус является блюдом, которое влияет на чувство голода и гипогликемический индекс. Так, по её словам, те, кто употреблял хумус, перекусывали в 2 раза реже тех, кто его не ел.
Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что наиболее опасными и вредными для фигуры продуктами являются мясные переработанные продукты.
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«Блюдо это очень питательное и высококалорийное. В 100 граммах содержится 300 с чем-то килокалорий. Это как средний бургер. Но качество и его польза организма совершенно иная», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.
Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что наиболее опасными и вредными для фигуры продуктами являются мясные переработанные продукты.
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Мелисса Тимофеева