Названы самые опасные для фигуры продукты

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Врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что наиболее опасными и вредными для фигуры продуктами являются мясные переработанные продукты.
«Эти продукты богаты калориями и солями. Они повышают риск возникновения заболеваний сердца, так как влияют на уровень холестерина и артериального давления. ВОЗ относит эти продукты к канцерогенам, способным провоцировать онкологические заболевания. Их можно заменить на нежирные белки, например постные сорта телятины, куриные грудки или тофу», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.
Она также отметила вред для фигуры от сладких газировок, белого хлеба, продуктов быстрого приготовления, а также алкоголя.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о том, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао нормализовывает артериальное давление и повышает продуктивность мозга.
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