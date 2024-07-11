Диетолог Стародубова раскрыла истинную пользу шоколада для мозга

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Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о том, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао нормализовывает артериальное давление и повышает продуктивность мозга.
«Умеренное потребление темного шоколада с содержанием какао от 75% способствует нормализации артериального давления и липидов крови, а также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.
А диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила, что, перекусывая на бегу, вполне реально оставаться стройным и не набирать вес.
«Нужно быть уверенным в том месте, где вы принимаете пищу. Если вы не можете брать её с собой, надо продумывать, как и когда вы будете ее принимать. Первый вы сделаете дома, но пропускать в данной ситуации приемы пищи нельзя. Многие мои пациенты, зачастую, водители заявляют, что едят один раз плотно с утра. Они плотно завтракают и игнорируют овощи. В голове у пациента плотная пища — это белки и углеводы и какая-то бутербродная еда», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.
Ранее нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в беседе с «Радио 1» заявила, что шоколад не враг, и ему есть место в здоровом рационе человека.
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