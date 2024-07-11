Сахарный маньяк: Нутрициолог объяснила, почему возникает тяга к сладкому

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Сахар называют «сладкой смертью», про его вред написано немало статей и проведено различных исследований, где его даже сравнивают с наркотиком. Так ли это?
Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в беседе с «Радио 1» заявила что, сахар, как и другие продукты, содержащие рафинированный сахар, это враги.
Она добавила, что сахар провоцирует воспалительные процессы в тканях организма, ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.
По ее словам, умеренное желание сладкого — нормально, только получать его нужно не из сахаросодержащих продуктов, а из ягод, фруктов, пп-выпечки с хорошим составом.
Также Жанна Коробейникова обратила внимание на то, что постоянное желание к сладкому — это не особенность человека, а важный сигнал к проблеме.
Здесь важно не заигрывать с мозгом, а разобраться в самой проблеме, чтобы избежать серьезных последствий.
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«Это самый быстрый способ нашему мозгу получить энергию. И на первый взгляд кажется, что все прекрасно, что человек расслабился. Но мы должны понимать, что энергии от сахара хватает ненадолго, бывает даже на несколько минут, а вот телу достаются большие проблемы», — сказала эксперт.
Она добавила, что сахар провоцирует воспалительные процессы в тканях организма, ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.
«Чем быстрее подъем глюкозы после приема сахара, тем больше его потом хочется. И с этим ничего не поделать», — объяснила специалист.
По ее словам, умеренное желание сладкого — нормально, только получать его нужно не из сахаросодержащих продуктов, а из ягод, фруктов, пп-выпечки с хорошим составом.
Также Жанна Коробейникова обратила внимание на то, что постоянное желание к сладкому — это не особенность человека, а важный сигнал к проблеме.
«Когда человек твердит, что он сахарный маньяк, что это его характер и это навсегда, важно понимать, что это не так. Топ причин тяги к сладкому: бардак в питании (организм не получает необходимое из еды), в организме могла прописаться кандида, возникла проблема со сном или стресс. Все эти причины – красный сигнал опасности для мозга. Мозг в эту минуту пытается спасти организм, ищет быстрые источники энергии, чтобы спастись и защитить человека. Это придумано природой», — поделилась нутрициолог.
Здесь важно не заигрывать с мозгом, а разобраться в самой проблеме, чтобы избежать серьезных последствий.
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Анастасия Бондарева