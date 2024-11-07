Россиянам раскрыли, как проще отказаться от сладкого

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Диетолог Полина Журавлева заявила, что ограничить потребление сахара полезно для здоровья, а сделать это проще можно, заменив его на полезные альтернативы, такие, как стевия, эритриол, мёд и кленовый сироп.
«Высокое потребление сахара связано с рисками для здоровья, такими, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение состояния кожи и снижение уровня энергии. Как и с любой зависимостью, осознание этих рисков — первый шаг на пути к здоровым изменениям, а следующим этапом может стать замена сахара более полезными альтернативами», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
А врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов назвал способы не переедать, среди которых обозначил употребление стакана воды до приема пищи, кето-диету, осознанное питание, начало приёма пищи именно с зелёных овощей, добавки хрома для снижения чувства голода.
«Некоторые ароматы, например, мята или лаванда, могут играть роль в контроле аппетита и снижении чувства голода. И следите за цветом посуды: контраст между цветом тарелки и едой может влиять на количество потребляемой пищи. Выбирайте тарелки более темных оттенков для того, чтобы снизить шансы переедания», – добавил в беседе с Газета.ру Морозов.
Ранее врач-нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что мясные наваристые супы негативно влияют на работу организма.
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