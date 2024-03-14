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Диетолог Дианова объяснила приоритет подсолнечного масла перед оливковым

14 марта 2024, 15:29
Фото: istockphoto.com/5PH

Фото: istockphoto.com/5PH

Гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что подсолнечное масло полезнее оливкового.
Так, по её словам, первое содержит больше полиненасыщенных жирных кислот, что хорошо для здоровья, так как насыщенные жиры нашему организму нужны меньше.

«Учёные сравнили: в оливковом масле токоферолов всего 12 мг на 100 г, а в подсолнечном — 44 мг. Токофероловый эквивалент — это совокупность разных форм витамина Е, входящего в группу витаминов, которые препятствуют старению, перекисному окислению липидов, которое идёт в канцерогенез и рак. Сам по себе витамин Е назначают при определённых заболеваниях», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.


А специалисты Роскачества рассказали, как выбрать муку для блинчиков.

«Блинчики из пшеничной муки высшего сорта или сорта «экстра» при выпечке получатся тонкими и воздушными. Лучше выбирать муку в плотной бумажной упаковке, она лучше хранится и не плесневеет в отличие от муки в целлофане. Дома посмотрите на цвет муки, она должна быть белой или кремовой. Тёмный цвет будет свидетельствовать о том, что мука могла отсыреть», — прокомментировали в беседе с RT специалисты.

Ранее заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина заявила, что блины нельзя назвать полезным блюдом, но если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть.

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В Орехово-Зуево врачи спасли женщину с геморрагическим инсультом
14 марта 2024, 15:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Орехово-Зуевские врачи удалили пациентке с инсультом гематому объёмом 160 мл. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
39-летнюю женщину доставили в больницу без сознания полностью парализованной левой частью тела. В ходе диагностики врачи выявили у пациентки кровоизлияние в мозг.

«Мы провели операцию малоинвазивным способом. Для доступа к области кровоизлияния в теменной кости черепа было сформировано небольшое отверстие, через которое была удалена субдуральная гематома объемом 160 мл и установлено наружное дренажное устройство», — поделился врач-нейрохирург регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы Сардорбек Сабиров.

Стоит отметить, что на данный момент у женщины восстановилась двигательная функция левой стороны и ​она проходит реабилитацию.

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#женщины
#больницы
#тела
#инсульт
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«Тревожные звоночки»: Врач объяснил, чем опасно частое мочеиспускание по ночам
Нефролог Есаян: частое мочеиспускание по ночам возникает при заболеваниях почек
14 марта 2024, 14:44

Фото: istock / Sergey Dogadin

Отеки и частое мочеиспускание по ночам могут сигнализировать о распространенной болезни почек. Об этом предупредил внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа Ашот Есаян.
Врач отметил, что что нарушение в работе почек, в основном, развиваются медленно и незаметно, и симптомы становятся очевидными только на стадии почечной недостаточности.

«Если у пациента вдруг появились отеки на ногах, без признаков сердечной недостаточности, или никтурия, когда человек несколько раз просыпается ночью в туалет мочиться, при этом мочеиспускание достаточно обильное, — это тревожные звоночки нарушения концентрационной функции почек», — предупредил Есаян в беседе с NEWS.ru.
Помимо этого, изменение цвета мочи в сторону красного или розового цвета могут говорить о возможном заболевании почек и мочевыводящих путей. Также стоит обратить внимание, если в моче появились сгустки крови.

Еще одним признаком является пенистость мочи. Этот признак сигнализирует о выраженной протеинурии, то есть наличия белка в моче.

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Эколог Кунафин заявил о бессмысленности карт для аллергиков
14 марта 2024, 14:27

Фото: istockphoto.com/schulzie

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ «Государственный природоохранный центр» Азамат Кунафин заявил, что составлять карты города для аллергиков бессмысленно, так как во всех районах столицы посажены цветущие растения.
«Все растения-аллергены встречаются во всех природных территориях и парках столицы, а также во дворах, скверах и так далее, то есть повсеместно. В связи с чем не вижу смысла в карте, где обозначены конкретные виды для определенных районов Москвы», — отметил в беседе с «Москвой 24» Кунафин.

Он напомнил, что аллергия обычно вызывается пыльцой растений, которая разносится по всему городу.

Ранее ирландские учёные выяснили, что ожирение и депрессия человека связаны между собой. Как передаёт utro.ru со ссылкой на PLOS ONE, исследователи считают, что во многих случаях такая связь объясняется некоторой дискриминацией людей с лишним весом в обществе, что влияет на их психическое состояние, вызывая хандру.

А глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что 11% россиян страдают ожирением.

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#растения
#аллергия
#депрессия
#ожирение
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Нарколог Поликарпов перечислил внешние признаки женского алкоголизма
14 марта 2024, 14:17

Фото: istockphoto/yacobchuk

Поскольку этанол проникает во все внутренние органы и ткани человека, его чрезмерное употребление может серьёзно сказаться на внешности. Особенно это касается женщин.
Одним из действий этанола является то, что он одновременно провоцирует обезвоживание и задержку жидкости в организме, что, в частности, проявляется отёчностью лица, рассказал в беседе с изданием «Аргументы и факты» психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники АлкоСпас Александр Поликарпов. Эта отёчность усиливается при наличии дисфункции почек печени или сердца, а также при наличии аллергии на алкоголь.

Обезвоживая организм, алкоголь также лишает влаги и кожу. Также он лишает её витаминов, так как препятствует их усвоению. Кожа становится сухой, теряет упругость и эластичность. Многие напитки, например, пиво или сидр, содержат сульфиды — вещества, необходимые для консервации. У людей, которые к ним чувствительны, расширяются сосуды и на коже возникает покраснение.

Поскольку организм пьющего человека бросает все силы на выведение алкалоидов из организма, вместе с ними выводится и кальций, необходимый для здоровья зубов. Также следствием злоупотребления алкоголем становятся хрупкие волосы и ногти. Это происходит из-за нехватки витаминов и микроэлементов.

Когда мысли человека заняты только алкоголем, он уже не способен заботиться ни о своей внешности, ни о доме, ни о семье, сказал врач в заключение.

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#психотерапевт
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#волосы
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В Подмосковье до конца года обновят все женские консультации
14 марта 2024, 10:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 40 женских консультаций обновят в этом году Московской области в рамках регионального проекта «Наша женская консультация», преобразования коснутся как облика зданий, так и спектра оказываемых медицинских услуг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«В минувшем году по проекту были модернизированы 35 женских консультаций, до конца этого года обновим ещё 39», — цитируются в сообщении слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.
В модернизированных женских консультациях будет установлена единая система навигации, а также электронное табло с расписанием работы врачей. Зоны ожидания приёма сделают комфортными, оборудуют их телевизорами, кулерами и торговыми аппаратами.

Для будущих мам откроют кабинеты постановки на учёт по беременности в день обращения, кроме того, вводится индивидуальное сопровождение беременности личным помощником.

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#подмосковье
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Врач Поттер: Горячий душ может спровоцировать псориаз и проблемы с сердцем
14 марта 2024, 05:02

Фото: iStock/nikkytok

Излишнее частое использование горячего душа может привести к проблемам с кожей и сердцем, рассказала изданию Mirror врач Элеонора Поттер.
Такая привычка лишает тело натуральных масел, вызывая сухость и зуд. Горячая вода, помимо того, может повредить волосы и ухудшить сон.
Заболевания, такие как экзема или псориаз, могут тоже начать прогрессировать после горячего душа.

Слишком горячая вода повышает нагрузку на сердце, что может быть опасно для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Поэтому для минимизации подобных рисков врачи советуют принимать теплый и не очень продолжительный душ.

Ранее американский дерматолог Мэри Стивенсон рассказала, как часто нужно принимать душ. По её мнению, принимать душ нужно каждые 2-3 дня. Но это правило не касается тех, кто занимается спортом ежедневно — им следует мыться после каждой тренировки.

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#здоровье
#болезни
#врачи
#душ
#горячая вода
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Врач Дорофеева подтвердила возможность мужчины стать отцом в пожилом возрасте
13 марта 2024, 21:45

Фото: istockphoto.com/monkeybusinessimages

Врача-гинеколог, сексолог Антонина Дорофеева заявила, что у мужчины пожилого возраста есть шансы стать отцом естественным путём при условии, если он здоров физически и психоэмоционально.
Она добавила, что здесь многое зависит и от женщины, а точнее, от её гормонального фона.

«Дети — это папа и мама. В зачатии и рождении здорового ребёнка важен больше не возраст родителей, а их здоровье. Если один из родителей является носителем хромосомных патологий, то есть шанс, что ребенок родится больным. Но если оба родителя имеют генетические отклонения от нормы, то шанс родить здорового ребенка существенно снижается», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Дорофеева.

Врач отметила важность обследований родителей перед планированием беременности.

Ранее врач-гинеколог Елизавета Солоид рассказала, что, если женщина с положительным ВИЧ-статусом принимает терапию, вероятность родить здорового ребёнка для неё превышает 99%.

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#здоровье
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#мама
#отец
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Врач Носарева: Людям с жирной кожей стоит избегать горячей воды
13 марта 2024, 20:48

Фото: istockphoto.com/Olesia Bekh

Врач-косметолог, врач-дерматолог Нана Носарева заявила, что людям с жирной кожей не стоит умываться горячей водой, а также использовать агрессивные скрабы и пилинги.
«Избегайте средств на основе спирта, так как они усиливают выработку кожного сала в ответ на пересушивание. Не стоит умываться горячей водой, ежедневно использовать агрессивные скрабы и кислотосодержащие маски. Старайтесь реже использовать плотные тональные средства», — пояснила в беседе с Газета.ру Носарева.

Вместо этого врач рекомендовала пользоваться тонизирующими средствами, кремами, которые обладают свойством регуляции выработки кожного сала.

Ранее трихолог, косметолог Анастасия Курская назвала несколько способов, как можно быстро избавиться от отеков на лице и в области глаз.

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#врач
#косметолог
#уход
#красота
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Врач Рощина рекомендовала не исключать красное мясо для здоровья мозга
13 марта 2024, 20:36

Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov

Профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Ирина Рощина заявила, что для здоровья мозга можно уменьшить потребление красного мяса, однако исключать его совсем не рекомендуется.
Красное мясо, по словам врача, содержит витамины и минералы, необходимые организму.

«Многие исследования показывают, что хорошо помогает поддержать здоровье, в том числе и мозга, средиземноморская диета. Она предполагает не менее пяти порций фруктов и овощей в день, потребление рыбы, злаков. Не надо есть много красного мяса, но диета не исключает его полностью из-за содержания в нем витамина B12, цинка и железа», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Кроме этого, она посоветовала снизить потребление сладостей, продуктов, богатых сахаром и натрием, а также обработанной пищи.

Ранее заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина рассказала о том, что блины нельзя назвать полезным блюдом, однако если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть.

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#диета
#здоровье
#врач
#мясо
#витамины
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