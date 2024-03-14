Диетолог Дианова объяснила приоритет подсолнечного масла перед оливковым

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Гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что подсолнечное масло полезнее оливкового.
Так, по её словам, первое содержит больше полиненасыщенных жирных кислот, что хорошо для здоровья, так как насыщенные жиры нашему организму нужны меньше.
А специалисты Роскачества рассказали, как выбрать муку для блинчиков.
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«Учёные сравнили: в оливковом масле токоферолов всего 12 мг на 100 г, а в подсолнечном — 44 мг. Токофероловый эквивалент — это совокупность разных форм витамина Е, входящего в группу витаминов, которые препятствуют старению, перекисному окислению липидов, которое идёт в канцерогенез и рак. Сам по себе витамин Е назначают при определённых заболеваниях», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.
«Блинчики из пшеничной муки высшего сорта или сорта «экстра» при выпечке получатся тонкими и воздушными. Лучше выбирать муку в плотной бумажной упаковке, она лучше хранится и не плесневеет в отличие от муки в целлофане. Дома посмотрите на цвет муки, она должна быть белой или кремовой. Тёмный цвет будет свидетельствовать о том, что мука могла отсыреть», — прокомментировали в беседе с RT специалисты.Ранее заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина заявила, что блины нельзя назвать полезным блюдом, но если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть.
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Мелисса Тимофеева