Подмосковный диетолог Пичугина назвала идеальную начинку для блинов

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Блины нельзя назвать полезным блюдом, однако если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть. О этом рассказала заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина.
«Сладкие начинки для блинов приводят к выбросу инсулина и провоцируют чувство голода, поэтому блинов с вареньем, сгущёнкой или мёдом легко переесть. Лучшая начинка — это нежирный творог, икра и рыба: это продукты с невысоким содержанием калорий, к тому же они вызывают чувство сытости, поэтому лишнего не съешь», — сказала Пичугина.Она также посоветовала использовать в качестве начинки ягоды, фрукты, овощи и грибы. А сами блины готовить на обезжиренном кефире или молоке и из цельнозерновой муки.
«Ещё полезнее будет, если к обычной муке добавить гречневую, амарантовую или овсяную. Кроме того, можно приготовить диетические блины из чечевичной, нутовой, овсяной, рисовой, гречневой или кокосовой муки», — отметила диетолог.Печь блины лучше всего на рафинированном оливковом масле. Не принесёт вреда также топлёное масло, а вот сливочного лучше избегать, так как при жарке оно горит и образуются канцерогены.
Диетолог также порекомендовала не есть горячие блины, а подождать, пока они немного остынут. Это особенно актуально для людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
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Лев Каштанов