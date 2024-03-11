«Есть и не толстеть»: Диетолог рассказала, как сделать блины полезными и менее калорийными

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С 11 по 17 марта по традиции Масленичной недели россияне будут активно печь блины. Это блюдо достаточно калорийное, но его можно «оздоровить» с помощью различных добавок. Как сделать блины более полезными, рассказала диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ и профилактической медицины Минздрава РФ Софья Елиашевич в беседе с «АиФ».
Диетолог заявила, что самый простой способ сделать блины полезнее – смешать пшеничную муку с цельнозерновой в соотношении один к одному. Также стоит снизить количество сахара и масла, добавляемых в тесто.
Лучше добавить ягоды, фрукты, овощи или зелень, отметила специалист. К примеру, можно сделать соленые блинчики, добавив в тесто тертый кабачок и много зелени. Чтобы избежать обилия масла при жарке, стоит воспользоваться кухонной кисточкой.
Помимо этого, она порекомендовала есть один блинчик во время обычного приема пищи. Если человек следит за фигурой, стоит есть лакомство только на завтрак. Эксперт также призвала избегать топпингов, варенья и шоколада.
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Лучше добавить ягоды, фрукты, овощи или зелень, отметила специалист. К примеру, можно сделать соленые блинчики, добавив в тесто тертый кабачок и много зелени. Чтобы избежать обилия масла при жарке, стоит воспользоваться кухонной кисточкой.
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Алина Юрчак