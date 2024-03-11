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«Есть и не толстеть»: Диетолог рассказала, как сделать блины полезными и менее калорийными

Диетолог Елиашевич объяснила, какие добавки сделают блины полезнее
11 марта 2024, 14:30
Фото: istock / Ann_Zhuravleva

Фото: istock / Ann_Zhuravleva

С 11 по 17 марта по традиции Масленичной недели россияне будут активно печь блины. Это блюдо достаточно калорийное, но его можно «оздоровить» с помощью различных добавок. Как сделать блины более полезными, рассказала диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ и профилактической медицины Минздрава РФ Софья Елиашевич в беседе с «АиФ».
Диетолог заявила, что самый простой способ сделать блины полезнее – смешать пшеничную муку с цельнозерновой в соотношении один к одному. Также стоит снизить количество сахара и масла, добавляемых в тесто.

Лучше добавить ягоды, фрукты, овощи или зелень, отметила специалист. К примеру, можно сделать соленые блинчики, добавив в тесто тертый кабачок и много зелени. Чтобы избежать обилия масла при жарке, стоит воспользоваться кухонной кисточкой.


Помимо этого, она порекомендовала есть один блинчик во время обычного приема пищи. Если человек следит за фигурой, стоит есть лакомство только на завтрак. Эксперт также призвала избегать топпингов, варенья и шоколада.

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#диетолог
#масло
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Врач Евлашева рекомендовала начинять блины фруктами
11 марта 2024, 14:15

Фото: istockphoto.com/Mehriban Aliyeva

Врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева заявила, что наиболее полезными начинками к блинам могут стать фрукты.
Также для начинки к масленичному блюду подойдёт ореховая паста без добавления сахара.

«Регулярное употребление орехов помогает контролировать артериальное давление, снижать уровень «плохого» холестерина и уменьшать риск сердечно-сосудистых патологий. Если хочется сделать блины более сытными, для начинки можно выбрать творог в сочетании с фруктами или сухофруктами», — пояснила в беседе с RT Евлашева.

Также весьма полезными для здоровья могут стать мясо курицы, индейки, а также рыба, овощи, грибы, сыр.

Кроме этого, россиянам подсказали, что можно делать и чего нельзя во второй день празднования Масленицы. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день принято убираться и работать, а также печь блины и готовить. А вот делать операции, если это только не экстренные случаи, а также ходить к стоматологу без особых показаний во второй день Масленицы не принято.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова напомнила о важности соблюдения меры в потреблении блинов в период Масленицы.

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#диетолог
#масленица
#блины
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Невролог Панков заявил о пользе сна на боку
11 марта 2024, 13:20

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Врач-невролог Максим Панков заявил, что сон в позе на боку полезен для здоровья, в частности, так можно уменьшить храп и изжогу.
«Сон на боку — самая популярная поза, поскольку она может уменьшить храп и изжогу, а также предотвратить боли в спине. Сон на спине — вторая по распространённости поза, она лучше всего подходит при болях в шее и заложенности носа. Но, если человеку комфортно спать на животе, это тоже вполне может быть нормой», — пояснил в беседе с RT врач.

Кроме этого, он напомнил о необходимости спать в полной темноте в прохладном помещении с комфортной температурой, а также о важности соблюдения режима отдыха.

А главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова напомнила о важности соблюдения меры в потреблении блинов в период Масленицы. При приготовлении блюда она посоветовала использовать молочные продукты пониженной жирности, более полезные начинки, а также отдать предпочтение именно выпеканию блинов, а не их жарке.

«Чтобы избежать переедания и чувства тяжести, здоровому человеку лучше ограничиться небольшой порцией блинов, не более 150-200 г с учётом начинки. Обычно это три-четыре штуки», — отметила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

Ранее диетолог Ирина Бережная заявляла, что переедание блинов на наступающую в этот понедельник Масленицу может вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и даже острые боли. Чтобы избежать этого, рекомендуется употреблять не более двух блинов три раза в неделю и есть их чуть остывшими.

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#сон
#врач
#диетолог
#меры
#блюда
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Для больниц Подмосковья закупят более 500 холтеров и аппаратов ЭКГ
11 марта 2024, 12:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 500 аппаратов для холтеровского мониторирования и электрокардиографии закупят для медорганизаций Московской области, оборудование должно поступить в распоряжение врачей до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы планируем в этом году поставить в наши медицинские организации 550 холтеров и аппаратов ЭКГ. На закупку направят более 200 млн рублей», — отметила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она подчеркнула, что новые аппараты помогут более качественно диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, а также сделают проверку здоровья более доступной.

Медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и в рамках реализации программы модернизации первичного медицинского звена по национальному проекту «Здравоохранение».

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Инфекционист Кандоба рассказала, как можно лечить гепатита С у детей

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#медицинское оборудование
#медицина
#здравоохранение
#светлана стригункова
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Инфекционист Кандоба рассказала, как можно лечить гепатита С у детей
11 марта 2024, 12:07

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказала об уникальном лечении гепатита С у детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи-инфекционист рассказала, что на сегодняшний день порядка 13 млн детей в возрасте 1-15 лет инфицированы Гепатитом С во всем мире.

«Гепатит С передается через кровь. Инфицированная мама может передать ребенку при рождении. Можно заразиться также при контакте с нестерильным инструментом во время медицинских манипуляций; при нанесении татуировок и перманентного макияжа, пирсинге; при употреблении инъекционных и интраназальных наркотиков; реже при половых контактах. Гепатит С опасен тем, что может протекать бессимптомно на протяжении 20 лет, поэтому его и называют «ласковым убийцей». А обнаруживают вирус уже при циррозе или раке печени. Профилактической вакцинации от вируса нет. Однако, гепатит С сегодня полностью излечим», — поделилась специалист.

​Кроме этого, дети с данным заболеванием могут получить терапию в специализированном Центре лечения детей с гепатитом С, который работает в регионе с 2019 года.

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#вирус
#врачи
#дети
#кровь
#гепатит
#мама
#подмосковье
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Аллерголог Болибок раскрыл способы защиты от цветущих в Подмосковье деревьев
11 марта 2024, 12:00

Фото: iStock/schulzie

Весна – период активного цветения деревьев. Именно в это время происходит обострение аллергии на выделяемую ими пыльцу. Но этот период аллергики смогут пройти легко, если следовать базовым правилам.
Волна цветения деревьев делится на раннюю и позднюю, рассказал в беседе с «Радио 1» врач-аллерголог Владимир Болибок. Все цветущие деревья являются ветроопыляемыми, то есть выделяющими большое количество пыльцы, летающей в воздухе. Сначала начинает цвести ольха и верба, затем орешник, а после них самым мощным аллергеном является берёза. Раннее цветение начинается тогда, когда ночные температуры не опускаются ниже нуля градусов.

«Смотрите прогноз погоды. Как только ночная температура устойчиво не опускается ниже нуля, без заморозков, тогда уже аллергикам стоит начать принимать противоаллергические препараты», – посоветовал специалист.

В Подмосковье цветение деревьев напрямую зависит от текущей погоды. Назвать точные даты начала цветения крайне сложно. Обычно в марте цветут ольха, верба и орешник, а в апреле – берёза. При этом если весна поздняя, то есть долго сохраняются заморозки, а затем резко начинает теплеть, то цветение всех этих деревьев происходит одновременно, подчеркнул собеседник «Радио 1».

Под период позднего цветения попадают дуб, сосна и акация, отметил врач.

Также Болибок поделился способами лечения аллергии на цветение. В первую очередь стоит обратить внимание на противоаллергические препараты, которые выпускаются без рецепта. При этом стоит воздержаться от приобретения лекарств с глюкокортикоидными гармонами, которые также с недавнего времени выпускаются без рецепта. Такие препараты очень быстро помогают, за счёт чего пользуются популярностью, однако вызывают привыкание, разрушают локальную иммунную систему на слизистой, а переносимость пыльцы из года в год становится всё тяжелее, уточнил аллерголог.

«Надо понимать, что пыльца – от слова пыль, которая в воздухе висит. Поэтому все барьерные средства, которые защищают от пыли, защищают и от пыльцы. Самый простой способ защиты – медицинская одноразовая маска, можно использовать тканевую многоразовую маску, шарф, платок, балаклаву и другое. Абсолютно всё, что задерживает пыль, точно также защищает и от пыльцы. Многие пользуются не медицинскими, а одноразовыми строительными масками. Поскольку они предназначены для работы в условиях пыли, в них намного легче дышать», – рассказал Болибок.

Также существуют специальные носовые маски, вкладыши в нос. Люди к ним очень быстро привыкают, поэтому не возникает дискомфорта от их применения. Они защищают именно нос от попадания пыльцы. При этом они не защищают от пыльцы, попадающей через рот и глаза, подчеркнул специалист.

Ещё одним способом борьбы с аллергией является специальная вакцинация. Но важно учитывать, что она не делается в сезон распространения пыльцы. К нему стоит подготовиться заранее и пройти курс лечения осенью и, в крайнем случае, зимой.

Кроме того, врач посоветовал защищать глаза, поскольку пыльца попадает на конъюнктиву глаза. Для этого в принципе подойдут любые очки, поскольку они создают барьер, но лучше использовать, например, очки велосипедиста, которые плотно прилегают к глазам, и риск проникновения пыльцы снижается.

По словам специалиста, обязательно нужно носить головной убор, поскольку пыльца скапливается в волосах. Даже если человек ходит в маске и очках, придя в помещение и сняв их, он может повернуть головой и вся эта пыльца начнет падать вниз. Так аллергическая реакция начнется уже не на улице.

Также важно умываться после прихода с улицы, поскольку пыльца прилипает к коже, и регулярно, два раза в день, принимать душ.

В период цветения аллергикам нельзя ходить в короткой одежде. Приходя в помещение, следует переодеться – снять верхнюю одежду с насевшей на неё пыльцой, и сидеть в чистом, чтобы не возникло аллергической реакции.

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#аллергия
#подмосковье
#деревья
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#врач
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Подмосковные стоматологи удалили молочные зубы у 24-летней пациентки
11 марта 2024, 10:35

Фото: iStock/Harbucks

Врачи стоматологического отделения Каширской больницы помогли 24-летней пациентке со сменой детских молочных зубов на коренные, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Девушка пришла к стоматологам с жалобой на кариес и подвижность боковых зубов. Врачи установили, что «проблемные» зубы являются молочными, причем пациентка знала об этом, однако ранее эта ситуация её не беспокоила. Рентген показал, что коренные зубы начали прорезываться, поэтому мешающие им молочные было решено удалить.

«Под местным обезболиванием мы аккуратно удалили пациентке молочные зубы, тем самым освободили путь для прорезывания постоянных. Удаление молочных зубов у взрослых — большая редкость», — отметила заведующая стоматологическим отделением Каширской больницы Елена Тамбова.
Она добавила, что коренные зубы должны начать прорезываться спустя несколько недель, после чего пациентке следует вновь прийти для дальнейшего наблюдения.

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#кашира
#здоровье
#зубы
#стоматология
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«Смерть на прилавке»: Названы продукты из магазина, которые нас медленно убивают
The BMJ: Ученые назвали магазинные продукты, которые медленно убивают
11 марта 2024, 10:20

Фото: istock / VLG

Ученые из Китая предупреждают о последствиях чрезмерного употребления ультрапереработанных продуктов. Результаты исследования опубликовал британский журнал The BMJ.
Исследователи проверили данные 10 миллионов американцев и установили, что употребление таких продуктов связано с повышенным риском развития онкологии, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных болезней, а также психических заболеваний. Ученые также выявились связь с нарушениями обмена веществ, включая диабет второго типа.

К таким продуктам относится фаст-фуд, чипсы и прочие снеки, кондитерские изделия и полуфабрикаты, содержащие дешевые ингредиенты и большое количество пищевых добавок.

Профессор Карлос Монтейро из Бразилии призвал завести международную конвенцию по контролю за ультрапереработанной продукцией по аналогии с соглашением по табаку при поддержке ООН.

Ученые также призвали добавить в рацион больше свежих фруктов, овощей, мяса, рыбы, молока и цельнозерновых продуктов. С помощью сбалансированного питания можно улучшить здоровье и предотвратить развитие разнообразных болезней.

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#ученые
#здоровье
#кондитерские изделия
#продукты
#еда
#питание
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Преждевременное семяизвержение у мужчины оказалось симптомом опасного заболевания
11 марта 2024, 07:45

Фото: istock / Korrawin

Жалующийся на преждевременное семяизвержение мужчина неожиданно узнал, что это симптом опасного заболевания. Об этом пишет Metro.
32-летний молодой человек страдал от преждевременного семяизвержения на протяжении двух лет. Он обратился к медикам, когда это стало сопровождаться болью в области паха и приапизмом — продолжительной болезненной эрекцией. Врачи предположили, что это может быть серьезное заболевание и сделали ему магнитно-резонансную томографию.

Выяснилось, что в крестцовом отделе позвоночника образовалась киста Тарлова. Это полостное образование, стенки которого выстланы паутинной оболочкой спинного мозга. Оно давит на нервы, которые контролируют движения в паховой области, зоне нижних ребер, работу кишечника, мочевого пузыря и сексуальную функцию.

Мужчине назначили операцию и удалили новообразование. Спустя время он поделился, что боль заметно уменьшилась.

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#врачи
#образование
#человек
#мужчина
#заболевания
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Диетолог Бережная объяснила, сколько блинов можно есть без вреда для здоровья
URA.RU: Диетолог считает, что вредно есть больше двух блинов по 3 раза в неделю
11 марта 2024, 06:17

Фото: iStock/istetiana

Переедание блинов на наступающую в этот понедельник Масленицу может вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и даже острые боли. Чтобы избежать этого, рекомендуется употреблять не более двух блинов три раза в неделю и есть их чуть остывшими. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Ирина Бережная.
«Больше двух блинов три раза в неделю есть не стоит. <...> их надо употреблять чуть остывшими, потому что горячее тесто дает большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть», — сказала специалист.

Чтобы получить удовольствие и чувство сытости, лучше есть блины с начинкой, содержащей клетчатку. При переедании блинов рекомендуются неспешные прогулки на свежем воздухе для улучшения пищеварения. Однако в случае дискомфорта в животе после употребления главного масленичного угощения, лучше обратиться к врачу.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что блины лучше не употреблять при декомпенсированном диабете и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких, как панкреатиты, холециститы, язвы. Также с их употреблением нужно быть аккуратными людям, страдающим от лишнего веса из-за высокой калорийности продукта. Эксперт рекомендовала именно печь, а не жарить блины для минимизации их вреда для здоровья.

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#диетолог
#питание
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