Диетолог предложила полезный и дешевый аналог подорожавшему сливочному маслу
Сливочное масло в России уже пару лет стоит дороже тысячи рублей за килограмм, поэтому многие ищут ему замену подешевле. Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова советует обратить внимание на полезные аналоги.
Согласно материалу Общественной Службы Новостей, эксперт предлагает людям пересмотреть в рационе набор продуктов, содержащих жиры, и заменить дорогую или тяжелую еду на менее вредные альтернативы. Тем, кто привык начинать день с бутерброда, подойдут мягкие маргарины и спреды. Это лучше, чем полный резкий отказ от сливочного масла. У человека сохраняется привычка намазывать что-то на хлеб, что позволяет снизить нагрузку на психику.
Также уменьшаются риски для сердца и сосудов. Маргарины и спреды обогащают различными жидкими растительными маслами — например, подсолнечным, рапсовым и оливковым. Даже частичный переход на них окажет положительное влияние на организм.
Дианова напомнила, что старые страхи перед маргарином связаны с процессом гидрогенизации и промышленными трансжирами. Сейчас производители следуют рекомендациям ВОЗ и отказываются от такой технологии. В современных спредах трансжиров либо нет, либо их доля ограничена 2%, тогда как в сливочном масле содержание природных животных трансжиров может составлять до 8%. Однако опасные технологии еще встречаются в дешевой промышленной выпечке, поэтому всегда важно читать состав.