Диетолог предложила полезный и дешевый аналог подорожавшему сливочному маслу

23 сентября 2026, 23:46

Диетолог Дианова: Мягкие маргарины и спреды могут заменить подорожавшее сливочное масло

Фото: iStock/FabrikaCr

Сливочное масло в России уже пару лет стоит дороже тысячи рублей за килограмм, поэтому многие ищут ему замену подешевле. Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова советует обратить внимание на полезные аналоги.





Согласно материалу Общественной Службы Новостей, эксперт предлагает людям пересмотреть в рационе набор продуктов, содержащих жиры, и заменить дорогую или тяжелую еду на менее вредные альтернативы. Тем, кто привык начинать день с бутерброда, подойдут мягкие маргарины и спреды. Это лучше, чем полный резкий отказ от сливочного масла. У человека сохраняется привычка намазывать что-то на хлеб, что позволяет снизить нагрузку на психику.



