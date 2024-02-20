Диетолог Дианова предостерегла людей с болезнями ЖКТ от интервального голодания

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Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что людям с проблемами с ЖКТ не подойдёт методика интервального голодания для снижения веса.
Она отметила, что таким людям необходим правильный режим питания, а интервальное голодание может стать опасным для них.
Также использовать интервальное голодание важно при хорошем психическом состоянии.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина развеяла миф о том, что для похудения необходимо исключить из питания все мучные продукты.
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«Интервальное голодание создаёт дефицит калорий, другой вопрос — нужно ли это всем и к чему это может приводить. Людям с желчекаменной болезнью или проблемами ЖКТ, в частности — с панкреатитом или язвой, колитом, воспалением кишечника — очень важен режим питания. Для них интервальное голодание неправильно», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина развеяла миф о том, что для похудения необходимо исключить из питания все мучные продукты.
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Мелисса Тимофеева