Диетолог Журавлева назвала мифом пользу трёхразового питания

У дефицита сна есть множество последствий. Долгосрочные развиваются несколько лет. Но есть и краткосрочные – те, которые наступают буквально на следующий день после того, как человек не выспался. Об этом сообщила «Радио 1» кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царёва.