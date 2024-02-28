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Диетолог Журавлева назвала мифом пользу трёхразового питания

28 февраля 2024, 23:45
Фото: istockphoto.com/Alisa Korolevskaya

Фото: istockphoto.com/Alisa Korolevskaya

Диетолог Полина Журавлева заявила, что нет полезной нормы количества приёмов пищи в день.
Она отметила, что в этом вопросе всё сугубо индивидуально.

«Нужно есть тогда, когда действительно чувствуешь себя голодным. Но главное – не переедать. Нет такого строго правила, что нужно есть каждые три часа, все мы индивидуальны, и нужно опираться на ощущения», — поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.


При этом врач рекомендовала не растягивать приём пищи, так как в таком случае наиболее вероятно переедание из-за не сразу проявившегося чувства сытости.

Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.

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#питание
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Хирург Умнов заявил об опасности шампанского для женщин
28 февраля 2024, 23:12

Фото: istockphoto.com/monkeybusinessimages

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление шампанским может грозить для женщины выкидышами и аномалиями плода.
Поэтому, считает врач, крайне не рекомендуется пить напиток беременным женщинам и кормящим мамам.

«Шампанское противопоказано беременным и кормящим мамам. В период беременности оно влияет на ребенка, что может привести к рождению нежизнеспособных или появлению аномалий», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он добавил, что злоупотребление вином у беременных может обернуться ухудшением работы всех внутренних органов, в том числе и репродуктивной системы.

Ранее Александр Умнов заявлял, что шампанское вредно для здоровья, поскольку оно «бьёт» по печени и ухудшает зрение.

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#врач
#шампанское
#хирург
#здоровье
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Врач Устимова заявила об опасности капельниц с железом
28 февраля 2024, 22:30

Фото: istockphoto.com/kan2d

Ведущий специалист, терапевт, гематолог Вера Устимова заявила, что внутривенные капельницы с железом, которые в последнее время набирают популярность, могут быть опасны из-за риска развития тяжёлых реакций.
«При значительной частоте использования или введении одномоментно больших доз железа может возникать такое последствие, как снижение фосфора, гиперфосфатурическая гипофосфатемия. Она вызывает гиповитаминоз D, гипокальциемию и вторичный гиперпаратиреоз, что приводит к тяжелому нарушению минерального обмена, эндокринным нарушениям, хрупкости костей», — отметила в беседе с Газета.ру Устимова.

Также неправильная дозировка может вызвать нарушение обмена глутатиона, что спровоцирует энергетические потери клеток.

Она отметила, что без медицинской диагностики самостоятельное проведение подобных процедур крайне нежелательно. Капельницы могут назначаться врачом и проводится в медучреждениях под присмотром врачей.

Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что злоупотребление энергетическими напитками может привести к инсульту, а также инфаркту.

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#врач
#здоровье
#рекомендации
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В Лондоне ребёнка 14 месяцев убивал проглоченный кукольный глаз
28 февраля 2024, 18:35

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Двухлетний житель Лондона по имени Казари Дваа-Лайдер проглотил часть игрушки – пластиковый кукольный глаз. Родители мальчика отвезли его на обследование, но рентген ничего не показал, поскольку пластик очень сложно выявить без контрастного вещества, пишет издание Mirror.
На протяжении 14 месяцев малыш ощущал беспокойство, но всякий раз заключение врачей было убедительным: инородного тела нет.

За 14 месяцев Казари скончался от кровотечения в пищеводе. Проглоченный пластиковый глаз в конце концов проделал в его нижнем отделе дыру, а заодно и в аорте. Началось сильное внутреннее кровотечение. Мальчик умер от геморрагического шока. Инородный предмет, словно бомба замедленного действия, каждый день приближал маленького пациента к трагическому финалу на протяжении 14 месяцев.

Полиция будет выяснять степень вины медицинских работников, к которым неоднократно обращалась семья Казари.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ хирурги 20 часов уговаривали родителей ребёнка дать согласие на операцию. У пациента было подозрение на аппендицит. Разрешение удалось получить только с помощью суда.

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#полиция
#врачи
#семья
#мальчик
#лондон
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Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала, как воспитать у ребёнка неприятие наркотиков
28 февраля 2024, 17:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подросток может начать принимать наркотики из желания справиться со своими проблемами, непониманием и конфликтами. Об этом сообщила главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«Самые распространённые причины первого употребления психоактивных веществ – желание получить приятные ощущения и почувствовать себя свободнее в общении, а также борьба с неприятными чувствами, дурная компания и стремление казаться взрослым. Подросток, желающий справиться со своими проблемами, борясь с непониманием, конфликтами, непременно попробует то, что, как ему кажется, избавит его от забот. Чтобы предотвратить беду, важно иметь доверительные отношения с ребёнком», – отметила Одинаева.
По её словам, в семье нужно строго придерживаться принципов здорового образа жизни и любите ребёнка безусловной любовью – не за оценки и успехи или образцовое поведение, а просто потому, что он есть.
«Чаще беседуйте с ним на самые разные темы. Поощряйте инициативу и цените мнение подростка. Относитесь с уважением к его потребностям и увлечениям. Доверие и уважение личности подростка – главные условия общения в семье. Для этого родителям нельзя терять связь с детьми, особенно подросткового возраста, быть в курсе их интересов и круга общения», – считает специалист.
Ещё одно правило – научить ребёнка отказывать сверстникам, говорить в нужный момент слово «нет».
«Научите ребёнка ценить своё здоровье, радоваться жизни. Воспитывайте детей самостоятельными, ответственными людьми. Не делайте за ребёнка то, что он должен делать сам», – добавила Одинаева.
С 26 февраля по 3 марта в России проходит Неделя профилактики употребления наркотических средств. Как подчеркнули в подмосковном Минздраве, особенно важно уберечь от этого детей и подростков.

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Врач Неронов: Энергетические напитки могут грозить инсультом
28 февраля 2024, 16:16

Фото: istockphoto.com/Stockah

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что злоупотребление энергетическими напитками может привести к инсульту, а также инфаркту.
Кроме того, такие напитки могут привести к ожирению, нарушению обмена веществ, проблемам с зубами, добавил врач.

«Полностью противопоказаны энергетики беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам, которые не в состоянии контролировать потребление напитка, людям с болезнями сердца и сосудов, расстройствами пищеварительной системы и сахарным диабетом. С большой осторожностью к ним нужно относиться лицам с расстройствами психики», — отметил в беседе с «Известиями» Неронов.

Ранее исследователи медицинской школы Вашингтонского университета в США выяснили, что злоупотребление пивом и ликером повышает риск появления раковых опухолей в области головы и шеи.

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#здоровье
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Сомнолог Царёва: «Каждое пятое ДТП в России связано с сонливостью»
Сомнолог Царёва перечислила последствия дефицита сна
28 февраля 2024, 15:29

Фото: Istockphoto / metamorworks

У дефицита сна есть множество последствий. Долгосрочные развиваются несколько лет. Но есть и краткосрочные – те, которые наступают буквально на следующий день после того, как человек не выспался. Об этом сообщила «Радио 1» кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царёва.
«Если говорить, что случится сразу после того, как вы не выспались, то, во-первых, повышаются риски по заболеваниям ОРВИ. На несколько десятков процентов увеличивается риск заразиться, если на вас кто-то чихнёт, а вы накануне не выспались. Второе – это сонливость. У нас каждое пятое ДТП связано с сонливостью. Это выше, чем в Европе: у них – 12%. Согласитесь, очень важно, доберётесь ли вы до работы или до этого места, куда хотите. А самая частая история – обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и болезней пищеварения», – отметила Царёва.
Кроме того, по её словам, недостаток сна накладывает отпечаток на психику и пищевое поведение человека.
«Настроение меняется, мы становимся более раздражительными, срываемся на близких, пропускаем тренировки, копим стресс. У нас нарастает тревога и депрессия. Но для возникновения депрессии нужно не высыпаться как минимум месяц, а по тревоге можно быть уверенным на 50%, что она возникнет. Кстати, уже вечером после того, как ночью вы не выспались, у вас резко повысится аппетит. Причём хотеться будет именно вредной пищи – жирной, солёной и сладкой», – сказала собеседница «Радио 1».
Что касается оптимальной продолжительности сна, то, по словам сомнолога, нормой считается промежуток от четырёх до 12 часов. Всё зависит от возраста, здоровья, психических и физических нагрузок пациента.

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#сомнолог
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#депрессия
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Подмосковные врачи смогли спасти 8-летнему ребенку слух
28 февраля 2024, 13:46

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи предупреждают: применение ватных палочек приводит к разрыву барабанной перепонки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обеспокоенная мама ребенка обратилась в больницу с жалобами у мальчика на боль в ухе и снижение слуха. В ходе осмотра врачи узнали, что ребенок чистил ухо ватной палочкой и случайно проткнул барабанную перепонку.

«При ближайшем рассмотрении при помощи эндоскопа визуализировалась перфорация, которая сразу меняет план лечения. В данном случае перфорация была точечной и при консервативном лечении она закрывается самостоятельно <…> Второй проблемой в этой истории стали капли, которые только усугубили ситуацию. За компетентной помощью надо сразу обращаться к врачу. Нашему пациенту было прописано беречь ухо от воды, применять другие ушные капли и обезболивающее, плюс обязательный контроль», - поделилась врач-оториноларинголог Наталия Хвостикова.

​Стоит отметить, что через неделю лечения ​к мальчику вернулся нормальный слух и ушли боли.

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#подмосковье
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Проживание вблизи баров и точек быстрого питания может плохо сказаться на здоровье сердца
Circulation: Ученые рассказали об опасности жизни около баров и точек фаст-фуда
28 февраля 2024, 12:27

Фото: istock / Lacheev

Жилье, расположенное около баров и ресторанов быстрого питания повышает риск сердечной недостаточности. Об этом стало известно из исследования, которое опубликовал журнал Circulation: Heart Failure.
Ученые из Университета Тулейн в Нью-Йорке проверили показатели здоровья 500 тысяч человек. Они замеряли влияние участников на три типа пищевой среды: пабы или бары, кафе или рестораны и точки быстрого питания. Исследования длилось 12 лет и за этот период было зафиксировано порядка 13 тысяч случаев сердечной недостаточности.

Выяснилось, что испытуемых с наибольшей плотностью точек готовой еды вероятность сердечной недостаточности выше 16% выше, чем у людей, живущих вдали от таких заведений. Жилье возле пабов и баров увеличивает риск на 14%.

Причина этому проста: люди, соседствующими с такими заведениями люди чаще пьют спиртное и употребляют нездоровую пищу.

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#журнал
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Мифы и правда о родинках: что нужно знать
Онколог Суна Исакова развенчала мифы о родинках
28 февраля 2024, 11:39

Фото: iStock/Voyagerix

Родинки являются распространенным явлением, и вокруг них существует множество мифов и заблуждений. Эти мифы могут вызывать неоправданную тревогу, поэтому «Известия» обратились за комментариями к онкологу, и, оказалось, что многие утверждения в которые мы верим, не являются правдой.
Миф первый. Травматизация родинок провоцирует рак
Суна Исакова рассказала, что это утверждение неверно. Нет никаких научных доказательств, подтверждающих, что травмирование родинок приводит к их перерождению в злокачественные образования, такие как меланома.

Миф второй: Любые изменения в родинке указывают на рак
Хотя большинство родинок являются доброкачественными, изменения в них могут быть признаком проблемы. Однако это не всегда означает рак. Существует пять основных признаков, на которые следует обратить внимание:
A (асимметрия): Очертания родинки несимметричны.
B (неровные края): Края родинки нечеткие, неровные или размытые.
C (цвет): Цвет родинки неравномерный, включает несколько оттенков или стал более темным.
D (диаметр): Размер родинки быстро увеличивается, на 5 мм и более.
E (эволюция): Родинка изменяет форму, становится приподнятой или начинает кровоточить.
Если вы заметили какие-либо из этих изменений, обратитесь к дерматологу для дальнейшего обследования.

Миф третий. Нельзя удалять волосы из родинок
Удаление волосков из родинок не представляет опасности и не вызывает рак. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить саму родинку во время удаления волос.

Онколог Суна Исакова перечислила также известные науке факты о родинках.
Родинки состоят из клеток кожи под названием меланоциты, которые производят пигмент меланин.
Большинство родинок развиваются в детстве, но могут возникать и во взрослом возрасте.
Гормоны, например, во время беременности, могут влиять на появление родинок.
Риск перерождения родинки в меланому очень низок, но меланома иногда может напоминать родинку.
Регулярно осматривайте свои родинки и обращайтесь к врачу, если заметите какие-либо изменения.
«Стоит отметить, что если есть показания к удалению родинки, но человек этого не делает, то повышается риск упустить злокачественную опухоль на ранней стадии», — заключила врач.

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