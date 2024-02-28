Диетолог Журавлева назвала мифом пользу трёхразового питания

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Диетолог Полина Журавлева заявила, что нет полезной нормы количества приёмов пищи в день.
Она отметила, что в этом вопросе всё сугубо индивидуально.
При этом врач рекомендовала не растягивать приём пищи, так как в таком случае наиболее вероятно переедание из-за не сразу проявившегося чувства сытости.
Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.
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«Нужно есть тогда, когда действительно чувствуешь себя голодным. Но главное – не переедать. Нет такого строго правила, что нужно есть каждые три часа, все мы индивидуальны, и нужно опираться на ощущения», — поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.
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Мелисса Тимофеева