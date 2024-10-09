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«На все времена»: Диетолог раскрыла неожиданную пользу компотов и морсов

Диетолог Мойсенко: компоты и морсы можно считать лечебными напитками
09 октября 2024, 11:45
Фото: iStock/lisaaMC

Фото: iStock/lisaaMC

Компоты и морсы — традиционные напитки россиян в осеннее и зимнее время. Но, говорят, что они являются бесполезными лакомствами. Правда ли это?
Кандидат медицинских наук, диетолог, молекулярный диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рассказала, что в компотах большое количество необходимых для нашего организма микроэлементов.

«И в компотах, и в морсах содержится большое количество микроэлементов и клетчатки, но немаловажно то, как мы будем их готовить. И даже если мы подвергали приличной термической обработке, то там все равно остаются фосфор и кальций, калий, магний, цинк, медь, органические кислоты — важные позиции, играющие важную роль в наших биохимических процессах, они обеспечивают нас энергией жизни и строят клеточные мембраны», — сказала эксперт.



Она добавила, что термическая обработки убивает витамин С, однако витамины группы B все равно сохраняются.

«Сохраняется большое количество меди и цинка, которые обеспечивают нам хорошую защиту от вирусных и бактериальных заболеваний. Это полезный напиток на все времена. Компот сохранит больше полезного, если будет долго настаиваться: 5 минут покипел — высокая температура не успела достичь центра ягоды, а дальше — настаиваться», — объяснила диетолог.

По ее словам, важную роль играет количество добавленного в компот сахара. Если его будет много, то напиток превратится в десерт.

Морс, как сказала Римма Мойсенко, сохраняет почти все ценные свойства.

«Отдельно готовят ягоды и кипяток. Когда кипяток слегка остыл, тогда туда добавляют перетертую ягоду и настаивают. Морс облепиховый, клюквенный, смородиновый — это лечебные элементы. Они дают витамин С, которые не разрушается», — заключила специалист.

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На храм Сергия Радонежского в Москве установят архитектурно-художественную подсветку
Бирюков: на храм в Москве установят архитектурно-художественную подсветку
09 октября 2024, 12:21

Фото: iStock/Popescu Marius

Специалисты комплекса городского хозяйства установят архитектурно-художественную подсветку на храм преподобного Сергия Радонежского в Западном Дегунине. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Отмечается, что был разработан специальный проект организации освещения Сергиевской церкви на севере столицы. Работы будут завершены до конца этого года. Перед специалистами на этапе разработки стояла главная задача – подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, построенного в середине XIX века и признанного объектом культурного наследия регионального значения.

Бирюков подчеркнул, что в рамках работ на здание храма будут установлены 74 осветительных прибора с энергоэффективными светильниками. Они будут размещены на верхней и нижней частях фасада, колокольне, шатрах, куполах, а также вокруг мозаичных икон.

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У советского Шерлока Холмса Василия Ливанова нашли опасное поражение мозга
Mash: у актера Василия Ливанова обнаружили опасное поражение мозга
09 октября 2024, 12:20

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Врачи диагностировали у народного артиста РСФСР Василия Ливанова опасное поражение мозга, вызванное недостатком кислорода в крови. Об этом сообщает в среду 9 октября Telegram-канал Mash.
По информации источника, у актера парализовало правую сторону тела. У звезды советского кино есть риск развития когнитивных нарушений и психических расстройств, если ситуация не улучшится.

Кроме того, СМИ сообщают о наличии признаков сердечной и дыхательной недостаточности у артиста.

Одна из наиболее известных ролей Василия Ливанова — детектив Шерлок Холмс в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

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#здоровье
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Главе Реутова провел встречу с учителями и родителями учеников строящейся школы
09 октября 2024, 12:17

Фото: пресс-служба администрации г.о Реутов

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов встретились с учителями и родителями учеников строящейся школы в микрорайоне 10а, сообщает пресс-служба администрации городского округа Реутов.
Школа станет флагманской в городе и будет специализироваться на развитии информационных технологий. Родители и педагоги активно участвуют в процессе строительства, предлагая инновационные решения, такие как трансформируемые классы и спортивные залы с душевыми и лабораториями.

Среди родителей, участвующих в обсуждении, Нэлла Баранова, которая год назад участвовала в закладке капсулы фундамента школы и оставила отпечаток ладони своего сына на стене.

В настоящее время на школьной территории укладывают плитку, а внутренние помещения проходят этап отделки.

Здесь представители ведущих образовательных учреждений, специализирующихся в этой области, будут проводить занятия. Новая школа станет идеальной площадкой для реализации самых смелых и амбициозных задач.

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В Коломну привезли Казанскую икону Божией Матери
09 октября 2024, 12:14

Фото: Михаил Сериков

Казанскую икону Божией Матери доставили в Успенский кафедральный собор в Коломне, святыня пробудет в городе три дня, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Икона путешествует по стране уже несколько месяцев, она посетила уже 49 российских городов: пересекла Крайний Север, Дальний Восток. Сейчас икона прибыла в Московскую область в пределы епархии Московской митрополии», — рассказал пресс-секретарь Коломенской епархии иерей Димитрий Степаненков.
Он добавил, что после Коломны святыню увезут в другие кафедральные города Московской митрополии, потом в Нижегородскую метрополию, а оттуда — в Москву.

В Коломне доступ к святыне будет открыт 9 и 10 октября с 8 утра до 21:00, а 11 октября — с 8 утра до 20:00. Каждый час перед образом будут проводить молебные пения с акафистом о Победе.

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#икона
#рпц
#религия
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В деревне Сабурово стартовало строительство путепровода
09 октября 2024, 11:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Возведение путепровода началось в деревне Сабурово городского округа Красногорск, работы ведутся в рамках строительства дублёра Пятницкого шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся устройство свайных оснований под опоры путепровода, а также переустройство инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.
Дублер Пятницкого шоссе пройдет от примыкания к Пятницкому шоссе в районе посёлка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Общая протяженность новой четырёхполосной дороги составит более 5,2 км. Открыть движение по дублёру Пятницкого шоссе планируется в третьем квартале 2026 года. Проезд по трассе будет бесплатным.

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Глава округа Ступино Сергей Мужальских открыл новый детский игровой комплекс
09 октября 2024, 11:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В селе Старая Кашира городского округа Ступино на улице Новотроицкой состоялось торжественное открытие современного детского игрового комплекса, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
«Вместе с вами, дорогие жители, открываем новую детскую площадку. Игровой комплекс установлен по вашей просьбе. Надеюсь, юные сельчане смогут весело и интересно проводить здесь свободное время и будут бережно относиться к игровым элементам», — сказал глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.
Новая площадка имеет современное безопасное прорезиненное покрытие и оснащена игровым комплексом, включающим в себя городок с горкой, качели на пружинах и цепочках, балансир, а также спортивные элементы. Кроме того, было установлено освещение, лавочки и урны.

Сладкие подарки от главы муниципалитета стали приятным сюрпризом для юных участников праздника.

Сергей Мужальских также вручил благодарственные письма активным жителям Старой Каширы, которые внесли личный вклад в развитие своего населённого пункта.

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Минобороны получило новые истребители Су-34
ВКС России получили очередную партию новых истребителей Су-34
09 октября 2024, 11:30

Фото: Ростех

Воздушно-космические силы России получили от авиастроительной компании очередную партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили 9 октября в госкорпорации «Ростех».
Перед передачей в Минобороны России боевые машины прошли весь комплекс наземных и летных испытаний. Первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров отметил слаженную работу российского авиапрома и своевременность поставок.
«Уверен, что новые и расширенные возможности наших самолетов Су-34 — а это сегодня самолет с широчайшей номенклатурой применяемого вооружения — будут способствовать достижению целей СВО», — цитирует Мантурова Ростех.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 — это один из наиболее передовых самолетов ВКС России. Он способен подавлять вражеские ПВО, уничтожать наземные и морские цели, и проводить разведку.

В авиастроительной компании отметили, что работают над внедрением новых технологий, что позволит ускорить темпы выпуска продукции.

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В декабре в «Крокус Экспо» проведут выставку-форум «Безопасность и охрана труда»
09 октября 2024, 11:26

Фото: пресс-служба БИОТ

28-я Международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) будет проходить в «Крокус Экспо» с 10 по 13 декабря, главной задачей мероприятия станет выработка решений по сбережению трудовых ресурсов и населения России, сообщает пресс-служба форума.
«В рамках мероприятия состоится бизнес-форум, на котором обсудят партнёрство с Китаем и Индией, целевой набор иностранных работников, маркировку рекламы и работу с маркетплейсами. Кроме того, ключевыми темами мероприятия станут охрана здоровья работников, создание безопасных условий труда и управление рисками», — говорится в сообщении.
На форуме-выставке также запланирован показ моделей спецодежды, цифровая олимпиада по охране труда, массовое обучение сердечно-лёгочной реанимации, различные мастер-классы, шоу-программы и пр.

Полная информация о форуме-выставке «Безопасность и охрана труда» размещена на сайте мероприятия.

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#москва
#россия
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СФ одобрил закон о лишении прав за использование устройств, скрывающих госномера
09 октября 2024, 11:04

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Совет Федерации одобрил закон о лишении прав на срок до 1,5 лет за использование устройств, которые позволяют скрыть государственный номер автомобиля. Об этом пишет РИА Новости.
Сейчас водители, которые управляют транспортными средствами с грязными номерами, могут быть оштрафованы на 500 рублей. За езду без номеров предусмотрены более строгие меры — штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Установка подложных номеров влечет за собой штраф в 2 500 рублей.

Законом предлагается ужесточить административную ответственность за управление транспортом с госзнаками, которые оборудованы устройствами, затрудняющими их идентификацию или позволяющими их изменять или скрывать. За это правонарушение планируется наказывать лишением права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств. За повторное нарушение предлагается вводить наказание в виде лишения прав на срок до полутора лет.

Ранее сообщалось, что в России начнут проверять наличие у водителей страховки ОСАГО с помощью дорожных камер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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