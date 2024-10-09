«На все времена»: Диетолог раскрыла неожиданную пользу компотов и морсов

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Компоты и морсы — традиционные напитки россиян в осеннее и зимнее время. Но, говорят, что они являются бесполезными лакомствами. Правда ли это?
Кандидат медицинских наук, диетолог, молекулярный диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рассказала, что в компотах большое количество необходимых для нашего организма микроэлементов.
Она добавила, что термическая обработки убивает витамин С, однако витамины группы B все равно сохраняются.
По ее словам, важную роль играет количество добавленного в компот сахара. Если его будет много, то напиток превратится в десерт.
Морс, как сказала Римма Мойсенко, сохраняет почти все ценные свойства.
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«И в компотах, и в морсах содержится большое количество микроэлементов и клетчатки, но немаловажно то, как мы будем их готовить. И даже если мы подвергали приличной термической обработке, то там все равно остаются фосфор и кальций, калий, магний, цинк, медь, органические кислоты — важные позиции, играющие важную роль в наших биохимических процессах, они обеспечивают нас энергией жизни и строят клеточные мембраны», — сказала эксперт.
Она добавила, что термическая обработки убивает витамин С, однако витамины группы B все равно сохраняются.
«Сохраняется большое количество меди и цинка, которые обеспечивают нам хорошую защиту от вирусных и бактериальных заболеваний. Это полезный напиток на все времена. Компот сохранит больше полезного, если будет долго настаиваться: 5 минут покипел — высокая температура не успела достичь центра ягоды, а дальше — настаиваться», — объяснила диетолог.
По ее словам, важную роль играет количество добавленного в компот сахара. Если его будет много, то напиток превратится в десерт.
Морс, как сказала Римма Мойсенко, сохраняет почти все ценные свойства.
«Отдельно готовят ягоды и кипяток. Когда кипяток слегка остыл, тогда туда добавляют перетертую ягоду и настаивают. Морс облепиховый, клюквенный, смородиновый — это лечебные элементы. Они дают витамин С, которые не разрушается», — заключила специалист.
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Анастасия Бондарева