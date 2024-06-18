Диетолог назвал напитки, продлевающие жизнь

В «тропическую» погоду у людей с болезнями сердца, суставов и органов дыхания могут обостриться их недуги. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.