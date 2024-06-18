Диетолог назвал напитки, продлевающие жизнь

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Употребление кофе в умеренном количестве может продлить жизнь. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
«Помимо кофе, существует еще несколько напитков, способных продлить жизнь. Так, какао обладает антиоксидантными свойствами, которые могут замедлить процессы старения. При болезнях сердца диетолог советует пить зеленый чай, содержащий полифенолы», — рассказал Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой».
Врач пояснил, что эти элементы благоприятно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Он также посоветовал снизить или вовсе исключить потребление газировок, соков и алкоголя. Их можно заменить на морсы, чай, кофе или какао.
При этом Гинзбург добавил, что укрепить иммунитет могут помочь травяные чаи с мятой или мелиссой. А ягодные морсы без сахара, по словам диетолога, очень богаты витаминами.
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