Диетолог Гинзбург объяснил пользу хурмы для людей в 50+

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Диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург заявил, что хурма обладает рядом полезных свойств, а людям, которым чуть за 50, фрукт помогает предотвратить преждевременное старение.
«В хурме много витаминов А, В, С, а также микроэлементов. Вещества, содержащиеся в фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет, помогают организму защищаться от различных опасных инфекционных возбудителей. Продукт позволяет сохранить пигмент, а это означает, что волосы долго не будут седеть. Хурма предотвращает преждевременное старение», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.При этом он предупредил о том, что злоупотреблять хурмой всё равно не следует, особенно тем людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой, мочекаменная болезнь и сахарный диабет.
А врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева рассказала, что людям с пищевой непереносимостью каких-либо элементов следует вести пищевой дневник.
«При пищевой непереносимости пациенту назначают ежедневно вести дневник питания, чтобы обнаружить «продукт-виновник». Врач также может назначить анализы крови на исключение целиакии и аллергии на пищевые продукты. Лечение направлено на облегчение симптомов. По показаниям пациенту назначают антацидные и противодиарейные лекарства, а в некоторых случаях — приём ферментов», — прояснила в беседе с RT врач.
Ранее эксперт в области здорового питания Александра Гудимова заявила, что привычные всем снеки и чипсы можно заменить их фруктовыми аналогами, что будет намного полезнее.
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