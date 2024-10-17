Диетолог Круглова опровергла высокую калорийность хлеба

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Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что хлеб в умеренных количествах не вредит здоровью человека даже при условии его стремления к снижению веса.
Она добавила, что высокая калорийность хлеба и в этой связи его вред – это неправда.
А вот действительно калорийным продуктом, а точнее напитком, является алкоголь. При его употреблении все попытки человека похудеть будут сведены на нет. Об этом заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
Она добавила, что спиртные напитки не просто калорийны, но и провоцируют аппетит, что ещё больше мешает процессу похудения.
Ранее профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк назвала чаи на основе лемонграсса и гуараны альтернативой кофе.
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«Бывают индивидуальные реакции или заболевания, индивидуальные аллергические реакции, например, на пшеницу или другие компоненты. При некоторых заболеваниях, например, при целиакии, человек не переносит белки злаковых и глютен. Для людей здоровых хлеб может быть в рационе. История про то, что хлеб очень калорийный продукт — неправда. Если используется в умеренных количествах, он не создаёт условия для переедания и для избытка калорий», — отметила в беседе с Газета.ру Круглова.
А вот действительно калорийным продуктом, а точнее напитком, является алкоголь. При его употреблении все попытки человека похудеть будут сведены на нет. Об этом заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
«Спирт по калорийности в граммах равен самому жирному жиру. Эти калории откладываются. Поэтому алкоголь можно применять, если это происходит эпизодически, но без пристрастия! Это дополнительные калории, которые хорошо бы тоже учесть, если человек всё подсчитывает и растрачивает энергию так, чтобы терять вес», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Она добавила, что спиртные напитки не просто калорийны, но и провоцируют аппетит, что ещё больше мешает процессу похудения.
Ранее профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк назвала чаи на основе лемонграсса и гуараны альтернативой кофе.
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Мелисса Тимофеева