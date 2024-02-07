Россиянам раскрыли, о каких серьёзных проблемах здоровья может говорить жажда

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Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Камиля Табеева заявила, что повышенная жажда может говорить о нарушениях работы мозга.
«Такое состояние связано с дефицитом или дефектом воздействия на почки специального гормона – вазопрессина. Он выделяется гипоталамусом, накапливается в задней доле гипофиза, контролирует уровень воды в организме, регулирует ее количество, которое выводится почками», – пояснила в беседе с Газета.ру Табеева.
Причинами дефицита или дефекта этого гормона могут быть генетические нарушения, черепно-мозговые травмы, хирургические вмешательства и т. д.
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