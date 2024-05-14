Диетолог Соломатина: Полностью исключить сахар из рациона невозможно

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что сахар, а точнее глюкозу исключить из рациона практически невозможно даже при прекращении употреблять сладкое.
«Даже если исключить из рациона рафинированный сахар, печенье, конфеты, сладкую выпечку или белый хлеб, глюкоза будет поступать в организм из тех же каш, макарон, картошки, цельнозерновых круп, молока или соусов», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.
Однако, по её словам, сократить количество употребляемой глюкозы вполне реально. В этом случае человек будет чувствовать себя намного лучше, считает эксперт.
А диетолог Полина Журавлева отметила, что несмотря на всю полезность квашеной капусты большое её количество может привести к серьёзным проблемам.
«Содержание натрия в квашеной капусте очень высокое. Людям с высоким давлением, проблемами с почками лучше не увлекаться квашеной капусты или выбрать варианты с низким содержанием соли. Последствия не очень приятны – отёки, повышение давления, риск мочекаменной болезни и даже инфаркты и инсульты», – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Ранее врач-диетолог Татьяна Стрельникова заявила, что без вреда для здоровья можно съедать не более 200 г различных ягод в день.
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