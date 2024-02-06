Диетолог назвала напиток, который улучшает память и мозговую деятельность

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что кофе благотворно влияет на память и когнитивные функции человека.
Эксперт отметила, что кофеин улучшает кровообращения и микроциркуляцию в мозге, что положительно сказывается на умственной деятельности и памяти. Как считает Королева, при умеренном употреблении кофе может поддерживать высокий уровень умственной активности. Врач порекомендовала выпить одну-две чашки кофе в сутки.
«Увлекаться большим количеством этого напитка нельзя. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как магний, кальций, железо и цинк, которые очень важны для поддержания здоровья и иммунного статуса человека», - предупредила диетолог в беседе с «Москвой 24».
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