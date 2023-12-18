Перечислены продукты, вызывающие опасные изменения в организме человека

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Употребление некоторых продуктов связано с чрезмерной нагрузкой на организм и может привести к нарушению обмена веществ. Среди них присутствуют те, которые особенно популярны и их часто можно увидеть на столе.
Также медики очень озабочены высокой популярностью сладких безалкогольных напитков, к которым относится и сок в пакетах с добавлением сахара. Все эти продукты излишне нагружают печень и увеличивают риск возникновения нездорового жира в крови. «Жирная» кровь может привести к развитию смертельно опасных заболеваний.
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Александр Бойцов