Диетолог Королева объяснила причины набора веса россиянами

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что россияне набирают вес из-за вредной пищи и низкой физической нагрузки.
«Увеличение количества людей, доживших до своего ожирения, связано с ростом цен на продукты питания. Не все имеют достаточно средств, чтобы покупать привычные сезонные продукты. Люди отдают предпочтение дешёвым продуктам с низкой питательной ценностью, которыми насытиться можно лишь в объёме. От того и стремительно набираются лишние килограммы», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
По её словам, роль в этих процессах играет и гиподинамия, которая особенно касается тех, кто работает из дома дистанционно. Малая подвижность также ведёт к накоплению лишних килограмм, считает эксперт.
Ранее сообщалось, что в России за последние пять лет выросла доля людей с лишним весом, достигнув 62,5% в 2023 году.
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