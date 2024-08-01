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Диетолог Королева объяснила причины набора веса россиянами

01 августа 2024, 20:28
Фото: iStock/Ljupco

Фото: iStock/Ljupco

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что россияне набирают вес из-за вредной пищи и низкой физической нагрузки.
«Увеличение количества людей, доживших до своего ожирения, связано с ростом цен на продукты питания. Не все имеют достаточно средств, чтобы покупать привычные сезонные продукты. Люди отдают предпочтение дешёвым продуктам с низкой питательной ценностью, которыми насытиться можно лишь в объёме. От того и стремительно набираются лишние килограммы», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

По её словам, роль в этих процессах играет и гиподинамия, которая особенно касается тех, кто работает из дома дистанционно. Малая подвижность также ведёт к накоплению лишних килограмм, считает эксперт.



Ранее сообщалось, что в России за последние пять лет выросла доля людей с лишним весом, достигнув 62,5% в 2023 году.

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Врач Жемчугов раскрыл способы заражения россиян лихорадкой Западного Нила
Врач Жемчугов заявил о риске заражения от клещей и комаров
01 августа 2024, 20:36

Фото: iStock/martinatobolova

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что лихорадкой Западного Нила россияне могут заразиться от укусов клещей и комаров.
«В Средиземноморском регионе в дельте реки Нил возбудитель лихорадки — вирус Западного Нила — находится постоянно. Переносчики вируса — комары и клещи, а резервуары инфекции — птицы и грызуны. Распространяется вирус так: комар кусает зараженное животное или птицу. В Россию вирус попал вместе с перелётными заражёнными птицами, с грызунами, которые находились в трюмах кораблей», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Ранее глава Общественного совета при Росгидромете эксперт-энвайронменталист Вадим Петров заявил, что распространение лихорадки Западного Нила в России вызывает беспокойство ученых и врачей.

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#вирусолог
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В Воскресенске заработал новый центр амбулаторной онкопомощи
01 августа 2024, 19:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Центр амбулаторной онкологической помощи начал работать в Воскресенской больнице. Это сделает доступнее медицинскую помощь пациентам с онкозаболеваниями из Воскресенска и Егорьевска, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В новом центре ежедневно будут получать помощь около 200 пациентов. Они смогут пройти полный цикл диагностики и лечения, в том числе курс химиотерапии. Центр амбулаторной онкопомощи в Воскресенске стал 25-м в подмосковной сети», – сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
На базе центра открыт дневной стационар на 10 коек. Помимо лечения, доступны КТ- и УЗИ-диагностика, маммография, флюорография, эндоскопические обследование и лабораторная диагностика. Есть возможность проведения телемедицинских консультаций. Все услуги центра оказываются по ОМС.

При подозрении на онкозаболевание пациента к врачу-онкологу в ЦАОП запишет врач-терапевт или узкопрофильный специалист поликлиники.

Для пациентов, состоящих на диспансерном учете, открыта запись через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по телефону 122 или инфомат в поликлинике.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#воскресенск
#егорьевск
#больница
#онкология
#здоровье
#подмосковье
#московская область
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Сотрудники кардиопульта подмосковной скорой провели более 1 млн консультаций
01 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сотрудники кардиопульта, работающего на Московской областной станции скорой помощи, провели уже более 1 млн консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Благодаря работе консультационного центра бригады скорой могут во время выезда передавать ЭКГ пациента кардиологу. Специалисты центра дистанционно расшифровывают её, оценивают состояние пациента, и бригада принимает решение о его госпитализации.
«Для пациентов с подозрением на инфаркт очень важна оперативность. За время работы кардиопульта специалисты провели более 1 млн консультаций. В 41% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, в 4% определён острый коронарный синдром, и их госпитализировали в региональные сосудистые центры», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Все бригады подмосковной скорой помощи оснащены новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Именно благодаря этому стала возможной работа кардиопульта.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#скорая помощь
#подмосковье
#московская область
#кардиолог
#сердце
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Что делать, если обжёгся: Советы травматолога и эффективные методы первой помощи
Травматолог Терновой рассказал о правилах оказания первой помощи при ожогах
01 августа 2024, 14:12

Фото: iStock/Pattarisara Suvichanarakul

В России от ожогов ежегодно страдают тысячи людей. Повреждения могут быть вызваны огнём, горячими жидкостями, электрическим током и солнечными лучами.
О том, как оказать первую помощь пострадавшему в беседе с «Радио 1» рассказал директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.

В первую очередь необходимо удалить источник, которым может быть огонь, кипящая жидкость или электрический ток. С пострадавшего необходимо оперативно снять одежду, так как она быстро нагревается. Далее следует поставить человека под холодную воду, поскольку, даже при полном устранении источника, нагрев кожи продолжается из-за переданной энергии. Холодная вода также послужит обезболивающим. После этого пострадавшему нужно дать противовоспалительные препараты, например, из группы ибупрофенов.

«Далее нужно оценить состояние пациента и его ожоги. Если ожоги с волдырями, заполненными красной мутной жидкостью, то следует вызвать скорую помощь, поскольку повреждение более 30% тела при ожогах средней степени тяжести может привести к тяжелым последствиям: ожоговой болезни, поражению почек, а в пожилом возрасте – к смерти».
Если же человек получил ожог от солнечных лучей, то важно сначала установить степень повреждения. Слабая степень – это покраснение, при более серьёзном повреждении уже появляются волдыри.

Тяжёлые ожоги могут возникать при длительном нахождении человека под солнцем, например, если он уснул на пляже. В таком случае, помимо волдырей у пострадавшего случится тепловой удар и обезвоживание. В такой ситуации человеку нужно сразу дать противовоспалительные препараты и большое количество воды.

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#здоровье
#первая помощь
#врач
#температура
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Жительница Мытищ потеряла пол-литра крови из-за травмы груди с имплантом
01 августа 2024, 13:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

33-летнюю женщину с сильной кровопотерей из-за травмы сосуда в груди с имплантом, спасли врачи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила в больницу с жалобой на резкое болезненное увеличение груди. Обследование показал, что в капсулу установленного ранее импланта выливается кровь из повреждённого сосуда. Выяснилось, что повреждение произошло из-за резкого движения рукой. На момент обследования кровопотеря составила около 500 миллилитров, поэтому требовалась немедленная операция.

В министерстве отметили, что при подобных травмах пациенткам, как правило, удаляют имплант, из-за чего потом приходится идти на повторную маммопластику. Но в этот раз хирурги сумели обойтись без удаления.

«Мы вынули имплантат по старому рубцу, выявили кровоточащие сосуды и остановили кровотечение методом прошивания, поскольку сосуд был крупный. Санировали полость и сам имплант, а затем аккуратно поставили его на место. Операция заняла примерно 40 минут», — рассказал заведующий хирургическим отделением Мытищинской больницы Игорь Модин.
Реабилитация прошла без осложнений. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Повторная операция её не требуется.

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#операция
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Врач Березников: ешьте эти продукты и сердце будет здорово
Алексей Березников рассказал, что есть для здорового сердца, а что опасно
01 августа 2024, 06:35

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ, доктор медицинских наук Алексей Березников поделился с РИА Новости рекомендациями по питанию для поддержания здоровья сердца.
По словам Березникова, для нормальной работы сердца полезны продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты. Эти вещества помогают улучшить обмен липидов и снизить проявления атеросклероза. К числу таких продуктов относится сало, содержащее арахидоновую кислоту, которая положительно влияет на миокард. В 1980-е годы кремлевские врачи рекомендовали съедать по кусочку сала каждое утро для улучшения состояния сердца.

Также Березников отметил, что полезными для сердечно-сосудистой системы являются масла, изготовленные из полиненасыщенных жирных кислот, такие как льняное, рыжиковое и горчичное масла. В качестве альтернативы можно использовать подсолнечное масло.

Однако злоупотребление определенными продуктами может навредить сердцу. По мнению эксперта, соленая пища и алкоголь, особенно слабый алкоголь, могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Соленые продукты задерживают воду в организме и увеличивают объем крови, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце. А злоупотребление пивом и слабоалкогольными напитками с высоким содержанием сахара может привести к ожирению сердца и даже внезапной смерти.

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Диетолог Соломатина назвала опасные арбузы
Диетолог Соломатина призвала не есть ярко-красные арбузы
31 июля 2024, 22:00

Фото: iStock/coffeekai

Диетолог Елена Соломатина заявила, что ярко-красный цвет арбуза означает, что ягоду изрядно подкормили нитратами, их не стоит употреблять в пищу.
Она отметила, что есть риски отравиться такими арбузами.

«В таком арбузе могут быть белые, даже желтоватые яркие прожилки. Образуется неприятный вкус на языке. Беременными, детям, пожилым такой арбуз нельзя есть. Происходит отравление нитратами, диарея, рвота, гипоксия. Такие арбузы крайне опасны для людей с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями», — объяснила в беседе с NEWS.ru Соломатина.

Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявлял, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.

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#здоровье
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Врач Аббясова назвала неожиданную причину теплового удара у детей
Врач Аббясова: Причиной теплового удара у ребёнка может стать душное помещение
31 июля 2024, 21:33

Фото: iStock/tylim

Врач-педиатр Луиза Аббясова заявила, что люди, в частности дети, могут получить тепловой удар в душном помещении или в машине.
«Тепловой удар чаще развивается при жаре свыше 30°C. Температура 25-29°C является комфортной для человека. Но если при такой температуре человек остался в душной машине с закрытыми окнами, тем более без доступа к питьевой воде, то у него однозначно разовьется тепловой удар, особенно у детей», — отметила в беседе с NEWS.ru Аббясова.

Врач подчеркнула, что важно обеспечить доступ к воде и открыть окна во время жары в помещении или автомобиле.

Ранее врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова заявляла, что шоколад можно вводить в рацион ребёнка не ранее трёх лет.

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#врачи
#педиатр
#дети
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Врач Гапонова назвала признаки, по которым можно определить инсульт за рулём
Врач Гапонова: При инсульте может быть слабость или проблемы с речью
31 июля 2024, 20:37

Фото: iStock/KoliadzynskaIryna

Врач-невролог, нейрофизиолог Ольга Гапонова заявила, что инсульт за рулём можно определить по слабости с одной стороны тела, а также спутанности речи.
«Среди других признаков инсульта: внезапная сильная головная боль, спутанность сознания, ухудшение зрения, потеря или притупление любого из чувств. Если у вас возникли эти симптомы во время вождения, немедленно остановитесь в безопасном месте и позвоните в скорую помощь. Ни в коем случае не пытайтесь продолжать вождение», — добавила в беседе с Газета.ру врач.

Кроме этого, по её словам, признаки могут быть самыми разными в зависимости о того, какая часть мозга поражена.

Ранее заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявлял, что внезапные головокружения могут быть вызваны проблемами внутреннего уха.

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